İŞKUR geçen yıl 1,25 milyon kişinin istihdamına aracılık etti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya, kurumun, geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR geçen yıl 1,25 milyon kişinin istihdamına aracılık etti
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UZUNKAYA, İŞKUR Nevşehir Müdürlüğünce Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen "İŞKUR kampüste" programına katılmak üzere  kente geldi. NEVÜ yerleşkesindeki İŞKUR İrtibat Bürosu'nun açılış kurdelesini,  Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve protokol üyeleri ile birlikte kesen Uzunkaya,  İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Aynı alanda bulunan NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programa  katılan Uzunkaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002  yılından bugüne İŞKUR'un çok daha fayda sağlayıcı bir kurum haline geldiğini  belirtti.
İstihdam hedefini her yıl artırarak devam eden kurumun ortaya koyduğu  başarının tesadüf olmadığını dile getiren Uzunkaya, iş gücü açısından başarılı  ülkelerin yaptığı çalışmaları Türkiye'de hayata geçirmeye devam ettiklerini  kaydetti.
Uzunkaya, şöyle konuştu:
"2017'de yani 15 Temmuz ihanetinin hemen ardından Cumhurbaşkanım  istihdam seferberliği ilan ediyor ve 1,5 milyon hedefi koyuyor. Bu gerçekten  inanılması güç bir hedef ama Türkiye 1,5 milyon istihdamı gerçekleştiriyor. İŞKUR  açısından, yani 'kapatılsın bu kuruma ne gerek var' denilen kurum, 2002'deki  rakamlarından 2017 yılında, 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık eden  kurum haline geliyor. 2002 yılında istihdamına aracılık edilen kişi sayısı 24 bin  482 iken geçen yıl tüm paydaşlarımızın iş birliğinde 1 milyon 247 bin 188 kişinin  istihdamına aracılık edildi. 2018 yılında hedef  artırılarak devam etti, zirvede  kalmak elbet çok zor. Bu başarı bir tesadüfün sonucu değil. Biz, dünya istihdam  kurullarının, iş gücü açısından başarılı olan tüm devletlerin yaptıklarını  biliyor, başarılı uygulamaları ülkemiz açısından hayata geçiriyor ve netice  itibarıyla yaptığımız araştırmalarda Türkiye iş gücü piyasasının bizden neler  beklediğini de çok iyi biliyoruz."

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