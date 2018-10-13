İŞKUR'dan müjde! Katılan herkese aylık 1400 TL

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Çalışma ve İş Kurumu Muğla İl Müdürlüğü arasında "Hayata Yolculuk Projesi" protokolü imzalandı. Proje ile devlet koruması altında bulunan, anne-babası olmayan/hasta-hapiste olan, ekonomik yönden dezavantajlı konumda bulunan ve madde bağımlılığı olan öğrencilerin meslek sahibi olması sağlanacak.

AYLIK BİN 400 LİRA

Program kapsamında katılımcıların günlük 46,23 TL cep harçlıkları ile genel sağlık sigortaları ve iş kazası meslek hastalığı primleri karşılanacak. Yani bir ay kursa gidenlerin eline bin 400 lira para geçecek.

ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA HAYATINA ALIŞMALARI AMAÇLANIYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Hayata Yolculuk Projesi ile farklı meslek dallarında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenerek öğrencilerin çalışma hayatına alışmaları ve öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Üniversite olarak bu kriterlere uyan öğrencilerimizi İş kurum Muğla İl Müdürlüğüne yönlendireceğiz" dedi.

"ÜNİVERSİTELERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise istihdam konusunun sadece Türkiye'nin değil, tüm ülkelerin önemli meselelerinden biri olduğunu ifade etti. İstihdamın yanında iş gücü piyasasının arzu ettiği niteliklerde elemanı yetiştirmek için son 15 yılda büyük mesafe katettiklerini belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"2002'de yılda sadece 24 bin kişinin Türkiye genelinde istihdamına aracılık yapan bir İŞKUR, bugün 1 milyon 57 bin 249 kişinin bir yılda istihdamına aracılık yapar hale geldi. İstihdamda üniversiteleri çok fazla önemsiyoruz. Son dönemde İŞKUR olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduğumuz gibi üniversiteleri bizim en büyük hayat kaynağımız ve damarımız olarak görüyoruz. Üniversiteli gençlerimizin önümüzdeki yıldan itibaren yaz dönemlerinde işe başlamasını, sigorta ve iş hayatıyla tanışmasını sağlayan programı hayata geçirmiş olacağız."