'İşçi maaşlarında olumlu sinyal var'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Alper Karaduman, iki hafta önce düzenlediği basın toplantısında bazı otel sahiplerine yönelik zehir zemberek açıklamalar yapmış, bazı otelcilerin işçilerine maaş vermediği halde son model araç satın aldıklarını ifade etmişti. Karaduman ayrıca maaşların ödenmemesi halinde otelcilerin isimlerini deşifre edeceklerini söylemişti. Yeni Alanya'ya konuşan Karaduman, "Açıklamamız büyük yankı uyandırdı. İstişarelerimiz devam ediyor. Sözümüzün arkasındayız" dedi. 110 kişinin maaşını alamadığı bir otelde, işçilerin maaşlarının yarısının yatırıldığını söyleyen Karaduman, "Hak sahipleri haklarını alana kadar bu işin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. Açıklamasının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşıldığını ifade eden Karaduman, “Bize göre Alanya turizmin başkenti. İki hafta önce yaptığımız açıklamada konunun altını kalın çizgilerle çizmiştik. Bizim, çalıştırdığı işçilerin maaşını düzenli ödeyen, ekonomisine katkı sağlayan işletmelerle bir derdimiz yok, açıklamamız onlarla ilgili değildi. Açıklamamız hedefine ulaştı, büyük yankı uyandırdı. Tekrar söylüyorum. Bize verdikleri sözleri tutmazlarsa, söz konusu kişilerin isimlerini basın aracılığı ile kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.