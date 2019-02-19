İşçi günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

KANUNA göre bir işçi günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir? İşte hem işveren hem de çalışanların cevabını öğrenmek istediği o soru ile ilgili detaylar...

İŞÇİ GÜNDE EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILABİLİR?

İş Kanunu madde 63, Çalışma süresi başlığı altında haftalık ve günlük olarak çalışılabilecek süreleri açıkça belirtir. İlgili madde şöyle demektedir: "Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir."