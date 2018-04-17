İş yerinde bunu yapan tazminatsız kovulur

KIDEM tazminatı almak için bazı koşullar bulunuyor. Bu koşullardan biri de iş yerinden kovulmak. Fakat iş yerinden kovulduğunuz halde tazminat almadan ayrılabilirsiniz. Bunun nedeni ise iş yerinde dedikodu yapmanız.
İş Kanunu'nun 25. maddesine göre iş yerinde dedikodu yapan kişiler tazminat bir şekilde kovuluyor. İş yerinde dedikodu yaparsanız iş sözleşmeniz fesh ediliyor. İş yerinde çalışma yerinin düzenini bozacak şekilde davranırsanız tazminatsız olarak kovulursunuz.
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