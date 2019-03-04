İş öğrenen gence 8 bin TL!

İŞSİZLERİ işe yerleştirmek için seferber olan İŞKUR, meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-50 lira ödeniyor.

.İşsizleri işe yerleştirmek için seferber olan İŞKUR, meslek eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğreniyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük 30-50 lira ödeniyor.

Haftada 6 gün gerçekleştirilen kurslar, 160 güne varan süreyle düzenleniyor. Böylece katılımcılar kurs boyunca 4 bin 800 ile 8 bin lira arasında ödeme alıyor.

Katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primi de İŞKUR tarafından karşılanıyor.

2 BİN 400 TL ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Sanayi sektöründe düzenlenen programlara katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere kurs süresince aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. Böylece anneler, cep harçlığının yanı sıra, 6 aylık kurs süresinde 2 bin 400 lira bakım desteği de alabiliyor.