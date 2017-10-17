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İş kuran gence 3 yıl vergi yok

İlk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarına üç yıl vergi yok

İş kuran gence 3 yıl vergi yok

İlk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarına üç yıl vergi yok

17 Ekim 2017 Salı 10:26
İş kuran gence 3 yıl vergi yok
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İŞLETMENİN ne iş yaptığı önemli değil. Kafe de olabilir, market de, lokanta da... Toptancı veya perakendeci de olabilir. Avukat da olabilir, mimar da, doktor da, eczacı da. Yeter ki genç olsun, 29 yaşını doldurmamış olsun ve 'yeni bir işyeri' açsın.

DİĞER ŞARTLAR

1. İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi,

3. Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması,

4. İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

22 BİN 300 LİRA KATKI

Her ikisi de 2017’de 100 bin lira kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Uygulamaya göre teşvikten yararlanmayan (Genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 lira Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten yararlanan 4350 lira vergi ödeyecek. Posta'nın haberine göre, dolayısıyla teşviğin genç girişimciye sağlayacağı vergi avantajı (100 bin lira kazanç için) 22 bin 300 lira.

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Yıllık KazancVergi
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