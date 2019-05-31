İş kazaları için örnek karar

BURSA'DAKİ Bükköy Madencilik'te 2009'daki grizu patlamasında 19 işçinin can vermesine ilişkin dava, Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararı, iş kazaları için örnek nitelikte. Daire kararında, teksirle ölüme neden olmaktan ceza alan sanıkların olası kastla öldürme suçundan cazalandırılması istendi. Kararda, "Defalarca yapılan tespitler ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışmayı sürdüren sanıkların grizuyu öngörmelerine rağmen, engelleyici çalışma yapmadığı, tehlikeli durumu gizlemek suretiyle, olursa olsun düşüncesi ile hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri" belirtildi. Dairenin görüşü doğrultusunda karar verilirse sanıklara en az 19'ar yıl ceza verilecek. Mustafakemalpaşa'da 11 Aralık 2009'da meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi can verdi. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011'de biten ilk davada, maden ocağı işletmecisi Fahrettin Şolpan, İşletme Müdürü Hayrettin Çelik ile şef Bayram Erdoğan'a taksirle ölüme neden olmaktan 6'şar yıl 8'er ay, Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ile iki yönetim kurulu üyesine de 5'er yıl ceza verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2014 yılında bu kararı bozdu. Sanıklara olası kastla öldürme suçlamasından ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise 2016 yılında verdiği ikinci kararda, Yargıtay'ın görüşünün aksine, ilk kararında ısrar etti. 12. Ceza Dairesi, 24 Ocak 2019'da kararı ikinci kez bozdu.