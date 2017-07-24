İş GYO'dan 300 milyon liralık kira geliri hedefi

İŞ GYO ISGYO.IS Genel Müdürü Turgay Tanes, TSKB GYO ile birleşme kararından vazgeçilmesinin ardından şirketin portföy çeşitlendirme ve kira gelirlerinin artırılması hedefinin sürdüğünü belirterek; bu kapsamda bu yıl İstanbul'da yaklaşık 250 milyon liralık otel yatırımına başlamayı planladıklarını söyledi.Söz konusu otel yatırımı ve devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte şu anda 200 milyon liraya yakın seyreden kira gelirlerinin 2020 itibarıyla 300 milyon liraya yükselmesini beklediklerini kaydeden Tanes; ayrıca Altunizade'de yaklaşık 400 milyon lira, Tuzla'da da 650 milyon lira ciro öngördükleri iki yeni konut projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

İş GYO ve TSKB GYO, mevcut kira gelirlerinin artırılması ve portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla geçen yıl Kasım ayında birleşme kararı almıştı. Ancak iki şirket, geçen hafta yaptıkları açıklamada birleşme işleminden vazgeçildiğini duyurdu.Söz konusu kararın ardından İş GYO'nun önümüzdeki dönem hedeflerine yönelik Reuters ile yaptığı söyleşide Tanes, "Birleşme olsun olmasın, bizim asli hedefimiz kira geliri açısından portföyü mümkün olduğunca yukarı çekmek. Portföy çeşitliliği ve kira gelirlerini artırma yönündeki stratejimizi koruyoruz" dedi ve ekledi:

"Kadıköy'de bir şehir oteli yatırımına yönelik çalışıyoruz. Şu anda proje çiziliyor. Ruhsat alınca netleşecek ama 250 odanın üzerinde büyük bir otel planlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Arsa maliyeti dahil yaklaşık 200-250 milyon liralık bir yatırım olacak. Bu yıl içinde ruhsatı alırsak 2019 sonu veya 2020'de faaliyete geçebilir...Turizmdeki çöküş dip yapmıştı. İşi bitirmeniz 2-3 yıl sürdüğü için bu tür yatırımları böyle dip zamanlarda yapmak daha doğru olabiliyor." Yatırımı Tecim Ltd ortaklığında yapacaklarını belirten Tanes, otelin işletmesi için bir otel zinciri ile anlaşacaklarını ve buradan kira geliri elde edeceklerini söyledi. Tanes, "Kira gelirlerimiz 2016'da 192 milyon liraydı. Yeni yaptığımız projelerin ve mevcut gayrimenkullerin kiralamaları bittiğinde kira gelirleri 2019-2020 gibi 300 milyon liraya kadar çıkabilecek" diye konuştu.



ALTUNİZADE VE TUZLA'DA İKİ KONUT PROJESİ PLANLANIYOR

Altunizade'de bir konut projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Tanes, "Burada yine Tecim ile bir arsa ortaklığımız var. Ama projeyi yapacak olan biziz. Az katlı binalardan oluşan bir konut projesi olacak. Projemiz hazır, belediyenin imar çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz" dedi.Tuzla'da da ruhsat süreci devam eden bir projeleri bulunduğunu belirten Tanes, "900 konutluk büyük bir proje olacak. İŞ GYO'nun tek başına kendi yatırımı olacak. Ruhsat süreçleri tamamlanırsa bu yılın sonunda, en kötü ihtimalle baharda satışa çıkmayı planlıyoruz" diye konuştu.Tanes, ruhsat süreçleri tamamlanmadığı için yatırım bedellerinin netleşmediğini; ancak Tuzla projesinde 600-650 milyon lira, Altunizade'de ise 350-400 milyon liralık ciroya ulaşmayı öngördüklerini söyledi.



YENİ ARSA ARAYIŞI YOK, ÖNCELİK PROJELERİN TAMAMLANMASI

Tanes, bu projelerle birlikte İş GYO'nun mevcut arsa stokunun azalacağını, ancak şu anda yeni bir arsa arayışlarının bulunmadığını kaydetti.Tanes, "Şu anda devam eden projelerimizden Topkapı'dakinin en az iki yılı, Kartal'dakinin bir yılı var. İstanbul Finans Merkezi'nin kaba inşaatı durdu, kamu kurumlarının yetişmesini bekliyoruz. Tuzla ve Altunizade ise toplamda üç yıl alabilecek projeler" dedi ve ekledi:

"Bizim aslında 2020'ye kadar elimiz dolu. Bir yandan da portföy şirketiyiz ve kira getirisi için bazen hazır gayrimenkul alımı da yapabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda yeni bir arsa düşüncemiz yok." Tanes, projelerin finansmanı ile ilgili şu anda gündemlerinde yeni bir sermaye piyasası aracı planı bulunmadığını da belirtti.İş GYO'nun devam eden projeleri arasında Kartal Manzara Adalar, İnistanbul ve İstanbul Finans Merkezi bulunuyor. Konut ve ofis kısmı teslim edilen İzmir Ege Perla projesi kapsamındaki AVM ise Eylül ayında açılacak.İş GYO'nun faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla şirketin portföy değeri 4.87 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Portföyün ekspertiz değeri bakımından yüzde 47'si ofis, yüzde 30'u projeler, yüzde 18'i AVM, yüzde 4'ü arsa, yüzde 1'i otelden oluşuyor.