İş dünyasının hedefinde ‘Ekonomi’ var

ALANYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, bütün sektörlerin artık önüne bakması gerektiğine vurgu yaptığı açıklamasında, iş dünyasının hedefinin ekonomik kalkınma olduğunu kaydetti. Başkan Tabaklar, “Yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte, demokrasiyi bir kez daha test etmiş olduk. Kazanan demokrasi ve insanlıktır. Her yurttaş iyi yönetilmeyi hak eder, artık geleceğimize şekil verme zamanıdır. İşsizlik artmış durumda. Dövizin hareketliliği piyasaların iş yapmasını engelliyor. Döviz kurlarının dengelenmesi gerekiyor. Ekonomide dışa bağımlılık devam ediyor. Bütün bunlar için bizim artık sağlıklı, üretime dönük adımlar atmamız ve demokrasinin şartlarını işler hale getirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 4,5 yılı, geçici çözümlerle değil kalıcı reformlarla iyi değerlendirmeliyiz. Enerjimizi kısır tartışmalara harcamak yerine, potansiyelimizi harekete geçirecek ve ekonomide güven iklimini yaratacak ortamı sağlamalıyız” dedi.

‘ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI BEKLİYORUZ’

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, hedefin yerel kalkınma olması gerektiğine işaret eden Tabaklar “Hesap verebilen, şeffaf, katılımcı ve kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışı en temel beklentimizdir. İş insanları için de süreci olumlu yönde değerlendiriyoruz. Üretime ve ihracata dönük çalışmalar yapmamız lazım. Finansal dalgalanma sonrasında, ekonomide dengelenme sürecinin başarıya ulaşması için yapmamız gereken şeyler var. Bunu önümüzdeki dönemde, tarım ve sanayi sektöründe verimlilik artışının hedef olarak belirlendiği reformlara eğilerek rahatlıkla sağlayabiliriz” diye konuştu.

‘HÜKÜMET İŞ İNSANLARINA SAHİP ÇIKMALI’

Tabaklar açıklamasının devamında hükümet kanadını iş insanlarına sahip çıkmaya davet ederek “Türkiye'nin bölgesel ve küresel ekonomide ilerlemesi iş dünyamız için önem arz etmektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin geleceği için hükümet kanadının da iş insanlarına sahip çıkması gerekmektedir. Ülkeyi kalkındırmak için birlik olma vaktidir. İş insanları toplumun ciddi bir kesimini temsil etmektedir. Yanı sıra iş insanlarının ülkeye getirecekleri yeniliklerden, üretim, ihracat ve eğitim kalitesinden yararlanabilmek için hükümetin iş insanlarına destek olması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

