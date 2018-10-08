İş dünyası müjde! TBB'den kredi borçluları için ödeme kolaylığı

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre; bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek

İş dünyası müjde! TBB'den kredi borçluları için ödeme kolaylığı
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TÜRKİYE Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Karara göre; Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek.

6 AYA KADAR ANAPARA ÖDEMESİZ OLACAK

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:07
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