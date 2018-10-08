İş dünyası müjde! TBB'den kredi borçluları için ödeme kolaylığı

TÜRKİYE Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Karara göre; Bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL'nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebilecek.

6 AYA KADAR ANAPARA ÖDEMESİZ OLACAK

30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 12:07