'İş beğenmemezlik var'

AÇILIŞTA konuşan Vali Karaloğlu, işsizlik ve istihdamın Türkiye'nin ve hükümetin en önemli meselelerinden biri olduğunu söyledi. Antalya olarak istihdama destek vermek, işsizlik oranlarını düşürmek için yoğun çalışma yaptıklarını kaydeden Vali Karaloğlu, "Hem hükümetimizin hem kamu kurumlarımız, Antalya Büyükşehir Belediyemizin ve iş insanlarımızın her daim yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Önemli olan daha çok insanımızın ve gencimizin iş sahibi olması ve sofrasına aş, ekmek götürebilmesidir, bütün hedefimiz budur" dedi.

'SSK PRİM VE VERGİLER DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK'

2017'de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istihdam seferberliğinin başlatıldığına vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, "Biz 2017 yılında 184 bin yeni istihdam yaratarak Türkiye de 2'nci ama nüfusla orantılandığında da 1'inci olmuştuk. 2018'de 165 bin yeni istihdam oluşturduk. 15 gün önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde, bakanlarımızın katılımı ile yeni bir istihdam seferberliği başlatıldı. İstihdama yeni teşvikler var. En önemli teşvik nisan ayının 30'una kadar 2018 ortalamasına göre yeni istihdam sağlayan işverenimizin, hem maaş hem SSK primleri hem de vergileri devlet tarafından ödenecek. 12 ay çalıştırmak koşuluyla ilk 3 ayını sıfır maliyetle çalıştıracaklar. İşverenler alacağı elemanları erkenden alırlarsa ilk üç ayında maaş, SSK, vergisi devletten daha sonrasında da SSK ve vergisi devlet tarafından ödenmeye devam edecek. Bir elemana yıllık 19 bin 414 liralık teşviki var. Eğer işe aldığınız kadınsa ve gençse bu teşvik 15 aya yükseliyor ve yıllık teşvik 25 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

'2019'DA TÜM ZAMANLARIN

TURİZM REKORUNU KIRACAĞIZ'

Geçen hafta Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) ve Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katıldığını ve fuarlar boyunca gözlemlediklerini aktaran Vali Münir Karaloğlu, “Antalya'da 2019'da hem Alman pazarı hem Rus pazarı bakımından bütün zamanların rekorunu kıracağız. Ön rezervasyonlara ve fuarlardaki Antalya destinasyonuna olan ilgi ve alakaya baktığımızda güzel bir sezonun geldiğini görebiliyoruz. Bir olumsuzluk yaşanmazsa 2019'dan bizim beklentimiz çok yüksek" dedi.

'KURUMLAR ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYOR'

İŞKUR'un işveren ve çalışanları bir araya getirmenin yanı sıra iş yeri eğitimleri ve meslek kursları da verdiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, şöyle dedi: "İş insanlarımız bizden talep etsinler, hem iş başı eğitimleri verelim hem de meslek eğitimleri verelim. Teşvikler halen devam ediyor. Ülkemizde sanki işsizlik çok yüksekmiş gibi dururken, diğer taraftan şu anda havaalanında yer hizmetleri yapan şirketler çalıştıracak eleman bulamıyorlar. Bir iş beğenmemezlik var. Bu yüzden meslek kurslarına meslek eğitimlerine çok önem veriyoruz. Mesleğiniz olmayabilir gelin biz sizi eğitelim. Meslek sahibi yapalım."

BAŞKAN TÜREL: KÜRESEL SORUN

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise istihdam sorununun dünyanın küresel sorunu olduğunu belirterek, "Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde yüzde 20'lere dayanan işsizlik problemini gözlüyoruz. Türkiye'de bu oranın yüzde 12'ler de olduğunu biliyoruz. İşsizliğin, istihdamın problem olmaktan çıkarılmasının bir tek yolu var. Yatırım, yeni iş sahalarının açılması. Yeni yatırım alanları açarsanız, yeni yatırım imkanları sunarsanız, o zaman yeni iş alanlarında, geniş iş imkanlarıyla bu meselelerin çözülmesine katkı sağlarsınız" dedi.

'ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK'

Antalya'da yatırımcı bir belediye olarak birçok yeni iş sahasının açılması konusunda önemli hizmet ve projeleri olduğunu belirten Başkan Türel, "Şu an raylı sistem inşaatımızda 1500 kardeşimiz çalışıyor. Biz bu yatırımı Antalya'ya yapmasaydık kardeşlerimiz bugün işsizdi. Bir daha ki dönemde yaklaşık 20 katrilyonluk (milyar lira) yatırım yapacağız. Antalya'da 70 bin kişiye yeni iş sahası, iş imkanı sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Bugüne kadar Antalya'nın önemli yatırımlarını, tarihi yatırımlarını kazandırmış bir belediye olarak bundan sonrada bu imkanların Antalya'nın hizmetine sunacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

'8 BİN 500 KİŞİ ÖZEL SEKTÖRDE İŞ SAHİBİ OLDU'

Antalya Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan istihdam ofisine 5 senede 30 bin vatandaşın başvuru yaptığına dikkat çeken Başkan Türel, "Müracaat eden vatandaşlarımızın yarısı ben belediye dışında bir iş istemiyorum diyerek geri dönüyor. Biz belediye bünyesinde iş imkanı sağlayamadığımız için özel sektöre yönlendiriyoruz. Bugüne kadar 8 bin 500 kişi özel sektörde teklif ettiğimiz iş imkanlarını kabul etti ve iş sahibi oldu. O yüzden Türkiye'de üzerinde konuşulması gereken konulardan bir tanesi de işsizlik konusunda sadece devletin iş kapısı olarak görülme meselesidir. Devletimiz iş imkanlarını sunmak açısından her konuda destek vermektedir" diye konuştu.