İş arayanlar dikkat! 114 bin iş yerinde 286 bin personel aranıyor

HÜKÜMET, gelecek 3 yılda 3.2 milyon genci işe yerleştirmede ve üniversiteye hazırlanan milyonlarca gence de meslek seçiminde yol haritası olacak kapsamlı bir işgücü araştırması yaptı.

286 BİN KİŞİLİK AÇIK

Buna göre; 206 bin işyeri, 2 bin meslekte 464 bin elemanı bulmakta zorlanıyor. Yaklaşık 114 bin işyerinde 286 bin kişilik açık iş bulunuyor.

- Açık iş oranı en yüksek sektörler içinde yüzde 4.2 ile konaklamayiyecek hizmeti, yüzde 4.1 ile gayrimenkul faaliyetleri bulunuyor.

- Türkiye genelinde her 3 açık işten biri imalat sektöründe bulunuyor.

- En çok açık iş olan işler arasında garson, makineci, ön muhasebeci, şoför-yük taşıma, ahşap mobilya imalatçısı, gaz altı kaynakçısı, muhasebeci başı çekiyor.

- Makine-inşaat mühendisi, mimar, yazılım destek uzmanı, Ar-Ge elemanı, elektrik-elektronik mühendisi; lisans ve üstü mezunları içinde en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.

- İmalatta 143 bin 526, toptan ve perakendede 108 bin, inşaatta 60 bin kişi aranıyor.

- Açık işte Karadeniz'de garson, makineci, güvenlik görevlisi; İç Anadolu'da mobilya döşemecisi, lastik üretim operatörü, Doğu- Güneydoğu'da müşteri hizmetleri görevlisi, saraciye montajcısı, Ege'de CNN torna tezgahı operatörü, makineci, Marmara'da makineci, laboratuar teknikeri, beden işçisi başı çekiyor.