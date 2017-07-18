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İran'da 30 milyar euroluk anlaşma

İran'da önemli temaslarda bulunan Gifa Holding yöneticileri, 30 milyar euroluk yeni bir danışmanlık sözleşmesine imza attı

İran'da 30 milyar euroluk anlaşma

İran'da önemli temaslarda bulunan Gifa Holding yöneticileri, 30 milyar euroluk yeni bir danışmanlık sözleşmesine imza attı

18 Temmuz 2017 Salı 11:04
İran'da 30 milyar euroluk anlaşma
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GİFA  Holding İran'la olan işbirliğini geliştirerek sürdürüyor. Gifa Holding Genel Müdürü İlksen Yeşilada ve beraberindeki bir heyet temaslarını sürdürmek üzere geçtiğimiz Cumartesi günü İran'a gitti. Tahran'da büyük bir dostluk ve misafirperverlikle karşılanan Yeşilada ve beraberindeki heyet, bugüne kadar İran'a sağlanan kredilerle ilgili denetlemelerde bulunurken, Tahran'da 30 milyar euro tutarındaki kredinin sağlanmasına yönelik yeni bir danışmanlık sözleşmesine imza attığı kaydedildi.

"İRAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR"

Temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gifa Holding Genel Müdürü İlksen Yeşilada, İran'la yıllara dayalı iş birliği gelişerek sürmesi konusunda son derece memnun olduğunu belirterek, "Son derece sıcak karşılandık. İran çok önemli bir pazar ve biz Gifa olarak bu pazarda yıllardır varız. Bu varlığımızı her geçen gün büyüterek bölgede kalıcı bir firma durumuna geldik. Ayrıca önemli işbirliklerine imza attık” diye konuştu.İran'daki temaslarına bugün de devam edecek olan İlksen Yeşilada başkanlığındaki Gifa Holding heyeti yarın KKTC'ye döneceği öğrenildi .

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