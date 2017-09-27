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Irak krizi fabrikada üretimi durdurdu

Muş'ta kablo üretimi yapan ve sadece Kuzey Irak'a satış yapan sanayici, referandumdan dolayı siparişler iptal edilince, üretimine ara verdi. Bir süre önce 4 milyon dolarlık anlaşma yapan firma yetkilisi, anlaşmanın iptal edilmesinden endişe duyuyor

Irak krizi fabrikada üretimi durdurdu

Muş'ta kablo üretimi yapan ve sadece Kuzey Irak'a satış yapan sanayici, referandumdan dolayı siparişler iptal edilince, üretimine ara verdi. Bir süre önce 4 milyon dolarlık anlaşma yapan firma yetkilisi, anlaşmanın iptal edilmesinden endişe duyuyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:33
Irak krizi fabrikada üretimi durdurdu
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MUŞ Sanayi Merkezi’nde (MSM) faaliyet yürüten bölgenin tek kablo imalathanesi Doğu Anadolu Kablo Sanayi (DAKAB), Kuzey Irak’taki referandumdan dolayı sıkıntılı günler geçiriyor. 10 işçinin çalıştığı ve tek pazarı Kuzey Irak olan firma, referandum dolayısıyla siparişler iptal edilince üretime ara vermek zorunda kaldı. Yaşadığı sıkıntılarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan DAKAB Sanayi yetkilisi İlhan Türkcan, işletmenin 2016 yılında Muş’ta faaliyete başladığını ve 2017 yılının başında da faal olarak üretime başladıklarını söyledi.

4 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA TEHLİKEYE GİRDİ

Kuzey Irak’a yılda 1 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren İlhan Türkcan, “Eylül ayı itibariyle de yaptığımız ön protokoller kapsamında 4 milyon dolarlık ihracat anlaşması yaptık. Fakat, referandumdan dolayı şu an mevcut ihracatımız ve yaptığımız ön protokollerin de iptali söz konusu. İşletmemizin tek pazarı olan Kuzey Irak’tı. Referandumdan dolayı siparişlerimiz iptal oldu ve işlerimiz durma noktasına geldi” dedi.

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KUZEY IRAK’TA CİDDİ BİR PANİK VAR

Kuzey Irak’ta panik ve endişe ortamının olduğunu ifade eden Türkcan, halkın şu anda temel ihtiyaç malzemelerini aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu:
“Kuzey Irak’a en son geçtiğimiz ay ihracatımızı gerçekleştirdik. Oradaki yerel işletmelerle yaptığımız görüşmelerde, ciddi anlamda bir panik ve endişe söz konusu. Gümrük kapılarının kapanacağını ve bir savaş ihtimaline karşı işletmeler alım sözleşmelerini askıya almış durumda. Gümrük kapılarının kapanacak olması, insanları daha temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirmiş durumda. Bundan dolayı, bizim daha çok gelişmekte olan ekonomiler için ürettiğimiz ürünlerle ilgili şu anda orada herhangi bir talep söz konusu değil. Oradaki halk şu anda bir panik ve endişe içerisinde. Şu anda ne olacağını onlar da kestiremiyor, bizler de kestiremiyoruz. Halk, tamamen bu endişelerden dolayı alımlardan vazgeçmiş durumda.”

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ÜRETİM DURDU

İşletmede 10 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Türkcan, yılın 12 ayı üretim yaptıklarını söyledi. Bütün satışlarını Kuzey Irak’a yaptığını hatırlatan Türkcan, “Yüzde 100 Kuzey Irak’a ihracat yapan bir ülkeyiz. Referandumdan 10 gün önce Kuzey Irak’ta başlayan panik hali maalesef işlerimizin durma noktasına gelmesine neden oldu. Eğer Kuzey Irak’la ilgili bir gelişme olmazsa, gördüğünüz gibi kapalı olan işletmemizi açamayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
IrakÜRETİM KRİZİ
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