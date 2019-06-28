Irak'ın aldığı karar vatandaşa yaradı! Koli koli alınıyor

YUMURTA fiyatlarındaki düşüş vatandaşı sevindirdi. Yaz aylarında sıcakların da etkisiyle azalan tüketim iç pazarda fiyatların düşmesiyle hızlanırken üreticiler ise yumurta fiyatlarının yükselmemesi için yem fiyatlarının düşürülmesini talep ediyor. Yıllarca kolestrole sebep olup olmadığı tartışılan yumurta şimdilerde altın günlerini yaşıyor. Kolisi 5 liraya kadar düşen ürün bu ara vatandaşın da vazgeçilmezi haline geldi. 40-45 kuruş bandından alıcı bulan yumurtanın, çarşıda pazarda kolilerle alındığı gözleniyor. Vatandaşın sıklıkla tükettiği besin maddesinin ucuzlamasında ise en önemli sebep Türkiye'nin yumurta ihracatında yüzde 70'lik payıyla en büyük oyuncu durumundaki Irak'ın ithalatı yasaklaması olarak gösteriliyor.

İHRACATIN YÜZDE 70'İ IRAK'A YAPILIYORDU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Irak cephesinde ise Türkiye'nin tersi bir durum yaşanıyor. Bu ülkede uygulanan ithalat yasağına bağlı olarak yumurta fiyatları Türk lirası cinsinden hesaplandığında 1 lira seviyesine yükselirken, Türkiye'nin ihracatının yüzde 70'inin sağlandığı Irak pazarının kapanmasıyla sektörde alternatif ihracat pazarı arayışları başladı. Vatandaş yaşanan düşüşten memnun iken üreticinin pazar arayışının ne kadar daha süreceği ise merak konusu. Yapısı itibariyle de kısa sürede bozulabilen bir gıda olan yumurtanın üreticilerinin elini kolunu bağlaması da durumu bir kat daha zorlaştırıyor.