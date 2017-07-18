İpek Yolu için 400 milyon dolarlık lojistik merkezi

YENİ İpek Yolu projesi, hızlı tren güzergâhları, hava alanları, depolama ve lojistik merkezleri ile boru hatlarından oluşacak. Projeyle, Avrupa ve Asya'daki 60 ülkenin birbirine bağlanması hedefleniyor.Projenin Türkiye ayağının özel sektör tarafından atılan ilk adımı ise, SBK Holding, Kazakistan ve Azerbaycan Demir Yolları Azrustrans ve Rusya’nın en büyük demiryolu taşımacılığı şirketi olan Rusagrotrans ortaklığıyla yapılacak olan lojistik, depolama ve gümrükleme merkezi ile atılacak.

400 MİLYON DOLARA MALOLACAK

2019 yılının son çeyreğinde hayata geçmesi beklenen lojistik merkezinin 400 milyon dolara mal olması bekleniyor. Dev projenin yüklenici firması ise Ankaralı Yenigün İnşaat.

DAĞITIMI TÜM TÜRKİYE'YE YAPILACAK

Konu ile ilgili edinilen bilgiye göre SBK Holding çatısı altında kurulacak bir şirketle, dünyanın bir çok yerinden getirilecek, demir, buğday, kereste ve gübre gibi bir dizi ürünün Türkiye geneline dağıtımı sağlanacak. Söz konusu şirketin ise gelecek yıl kurulması bekleniyor.

TÖRENE ÇOK SAYIDA BAKAN KATILIYOR

Yarın Kars’ta düzenlenecek olan törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demir Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Cavid Gurbanov, Kazakistan Demir Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpısbayev, Gürcistan Demiryollari Baskanı Mamuka Bahtadze SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Rusagrotrans Genel Müdürü Konstantin Zasov, Azrustrans Genel Müdürü Cavid Guliyev’in katılacağı öğrenildi.Törene katılacak olan bakanların, test sürüşü yapılacak trenle Kars'tan Tiflis'e birlikte gitmeleri planlanıyor.