‘İnternetten ürün alırken dikkat’

ŞENCAN, "Son günlerde kapıdan satışların dışında internet kanalıyla yapılan ilan ve reklamlara inanarak birtakım sağlığa zararlı ama umut dağıtan ürünler satışa sunuluyor. Bu reklamlara aldanan vatandaşlar da hemen alıyor. Sonra bunun sahibini arıyorsun ama bulamıyorsun. Bu tür reklamlara, ilanlara vatandaşlar itibar etmesin. Ben artık bunları yapanlara dolandırıcı diyorum. Suç sadece onlarda değil. Suç hem o satıcılarda, hem de onlara o izni verenlerde. Türkiye'de Reklam Kurulu var. Reklam Kurulu bu reklamları görmüyor mu? Ulusal kanallardaki bu tür reklamlara Reklam Kurulu müdahale etmiyor. O zaman akla 'Acaba Reklam Kurulu bu reklamları yayınlayanlarla birlikte mi çalışıyor?' sorusu geliyor. Türkiye genelinde bunların her gün çok büyük reklam paraları ödedikleri belli. 15 dakika süreyle reklam yapılıyor. Bu uzun bir zaman. Demek ki çok iyi kazançları var. Sağlıkla ilgili ürünler, telefon, mobilya bile satılıyor. Bunlara vatandaş ucuz diye atlıyor. Sonra bunlar ellerinde kalıyor. Bunları defalarca halka duyurduk. Herkesin cebinde internet olduğu halde kimse bir gün açıp bunlara bakmıyor. Bunlar nedir, bunlardan kar sağlayan olmuş mu diye araştırmıyor. Cebindeki interneti bir arkadaşıyla sohbet etmek için kullanıyor. Vatandaşlar biraz da haklarını aramayı öğrensinler. İnternet artık herkeste var. Hemen ucuz diye atlamanın bir gereği var mı yok mu bunu düşünsünler. Sonra mağdur olunca bize geliyorlar. Ürünü satan adamın adresini bile bulamıyoruz. Bunları vatandaşın artık idrak etmesi lazım. Halkın buna kendisinin müdahale etmesi lazım. Demek ki yetkililer buna müdahale etmiyor. Televizyonlarda performans arttırıcı gibi ürünler satılıyor. Vatandaş bize gelerek 'Bundan bir şifa görmedim' diyor. Eczane, doktor var. Alanya'da her ürün var. Gidip mağazadan almıyorsun, ucuz diye gidip televizyondan alıyorsun. Böyle olunca sana telefon yerine odun da, salatalık da, domates de gönderilir. Vatandaşlar bu tür şeylere dikkat etsinler. Ucuz şeyleri hemen almasınlar. Önce öncelikli ihtiyaçlarını tespit etsinler. Güvenilir mağazalardan alışveriş yapsınlar" dedi.