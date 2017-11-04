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İnternetten satışla başladı! Şimdi dev şirketin Türkiye yöneticisi

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Kadın Girişimciler seminerinde konuşan Elif Adem, ev hanımlığından iş kadınlığına yükseliş hikayesini kadınlarla paylaştı. Adem, Şans diye bir şey yok inanır ve çaba gösterirseniz amacına ulaşırsınız. Pes etmeyin dedi

İnternetten satışla başladı! Şimdi dev şirketin Türkiye yöneticisi

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği Kadın Girişimciler seminerinde konuşan Elif Adem, ev hanımlığından iş kadınlığına yükseliş hikayesini kadınlarla paylaştı. Adem, Şans diye bir şey yok inanır ve çaba gösterirseniz amacına ulaşırsınız. Pes etmeyin dedi

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:45
İnternetten satışla başladı! Şimdi dev şirketin Türkiye yöneticisi
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BAĞCILAR Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Sanat Kültür Merkezinde düzenlenen Kadın Girişimciler konulu panelin moderatörlüğünü Sema Polat yaptı. Panelin konuğu çocuğunun zıbınlarını ikinci el satarak ev hanımlığından üst düzey yöneticiliğe uzanan iş kadını Elif Adem oldu. Kadınların içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarmak ve onları hayallerine ulaştırmak isteyen Elif Adem, sıfırdan zirveye çıkışının hikayesini anlattı.

ÇOCUĞUMUN ZIBINLARINI SATARAK BAŞLADIM

Ailesinin ekonomik durumu kötü olduğundan hem okuyup hem de çalışan Adem, Tekstille uğraşan babam iflas etmişti. Ailemin ekonomik durumu kötü olduğu için hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldım. O dönemler çok fakirlik yaşadık isteyip de alamadığım çok şeyler oldu. Evlendim oğlum olduktan bir süre sonra iş aramaya başladım. Girişimcilikle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama param yoktu. Evi temizlerken çocuğuma gelen hediyeleri fark ettim. Oğlumun eşyalarını ikinci el olarak internetten sattım. Girişimcilik kariyerime çocuğumun zıbınlarını internetten satmakla başladım dedi. Ardından uluslararası şirketlerle görüşmelere başladığını anlatan Adem, şu anda 28 ülkede bulunan 32 yıllık bir firmanın Türkiyedeki en üst düzeydeki yöneticisi olduğunu belirtti.

"OTTAN BÖCEKTEN AYRILAN YANLARIMIZ OLMALI

Önceleri toplulukta konuşmaktan korktuğunu belirten Adem, Ya pes etmen yada ben buradayım demem lazımdı. Ben devam etmeyi tercih ettim. Pes etmeyin. Şans diye bir şey yok inanır ve çaba gösterirseniz amacınıza ulaşırsınız. İnsansak ottan böcekten ayrılan yanlarımız, farkımız olmalı. Önce başaracağız sonra başkasına öğreteceğiz diye konuştu.

SİZLER DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İNSANLARISINIZ

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan genç iş kadını, kendisini dinleyen kadınlara başarılı olmanın püf noktalarını da söyledi. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, İçerisinde bulunduğumuz yer bir okul ve enstitü. Burası sizin yeriniz. Her türlü taleplerinizi karşılamakta mükellefiz. Bizimle görüşebilirsiniz. Kadınlar olarak maharetlisiniz yapamayacağınız bir şey yok. Sizler dünyanın en güçlü insanlarısınız ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BAĞCILAR BelediyesiElif Adem
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