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İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
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İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2017’ye kadar olan 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 49’u yanlış veya hasarlı ürün gönderildiğini belirtti

İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2017’ye kadar olan 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 49’u yanlış veya hasarlı ürün gönderildiğini belirtti

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:18
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
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İNTERNETTEN giyim alışverişinde ürünlerin vücuda uyumsuz çıkması hayal kırıklığına neden oluyor. Sanal dünyadan alışveriş yapan bireylerin yüzde 62,3’ü harcamalarını giyim ve spor malzemesi için gerçekleştiriyor. Giysilerin vücuda uyumsuzluğu ise alışverişi olumsuz etkiliyor. TÜİK verilerine göre, Mart 2017’ye kadar olan 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 49’u yanlış veya hasarlı ürün gönderildiğini belirtti. Kadınların yüzde 76,3’ü internetteki harcamalarını giyim ve spor malzemeleri için gerçekleştirirken, erkeklerde bu rakam yüzde 51,7 oranında kaldı. Kadınların yüzde 51,7’si yanlış veya hasarlı ürün aldığını belirtti. Erkekler de ise bu oran yüzde 47,1 oldu. Yrd. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan, giyim alışverişinde en önemli ölçütün giysilerin vücuda uyumu olduğunu belirterek, “İnternet üzerinden alınan giysilerde, müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanıcıların vücut şekillerini iyi tanımaları ve kendi vücutlarına uygun giysileri seçmeleri gerekiyor. Akıllı Sistemler ile Giysi Tasarım Platformunun Geliştirilmesi adlı TÜBİTAK projesi ile kadınlar vücut yapılarına uygun giysileri belirleyebilecek” diye konuştu.

VÜCUT ŞEKİLLERİNE GÖRE GİYSİ SEÇİMİ
Kadın vücut şekillerinin kum saati (X), üçgen (A), ters üçgen (V), dikdörtgen (H) ve oval (O) olarak gruplandırılabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, giysi seçiminde kişilerin vücut şekillerini tanımalarının önemine değindi. Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, “Ters üçgen (V) vücut şeklindeki kadınların, geniş omuzlardaki vurguyu göğüs ve yüze yönlendirmek için V yaka bluzlar, elbiseler ve ceketler giymeleri uygun olur. Dikdörtgen (H) vücut şeklinde bel formu çok belirgin değildir. Bu vücut şeklinde dengeyi sağlayabilmek amacıyla üst beden ve alt bedende farklılaştırmaya gidilmelidir. Oval vücutlarda, büyük göğüs, geniş karın ve dar kalçaların olduğu görülmektedir. Oval vücutlarda, V yaka ve dökümlü üst giysiler, elbiseler tercih edilerek vurgu boyun ve yüze odaklandırılmalıdır. Üçgen (A) vücut şekli omuzların dar, kalçaların geniş olduğu vücut tipidir. Vücutta dengeyi sağlamak için, omuz ve bel bölgesine vurgu yapılması uygun olacaktır” bilgilerini verdi.

AKILLI SİSTEMLERLE GİYSİ TERCİHİ YAPILABİLECEK
İnternet üzerinden giysi alışverişinde kullanıcı memnuniyetini artırmak üzere “Akıllı Sistemler ile Giysi Tasarım Platformunun Geliştirilmesi” adlı TÜBİTAK projesini yürüttüklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, çalışmada geliştirilen akıllı sistem ile kadınların vücut yapılarına uygun giysileri belirleyebileceklerini söyledi. Kullanıcıların tasarım zevklerini ve vücut yapısını öğrenerek, bunlara uygun tasarım önerileri sunan ve “ShopShape” adını verdikleri sistem üzerinde çalıştıklarını aktaran Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, çalışmanın moda tasarımında akıllı sistemlerin kullanılması açısından önem taşıdığını kaydetti. Son aşamaya geldiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, projenin web tabanlı bir sistem üzerinden kullanıcılar ile test edildiğini ve olumlu geri dönüşlerin olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, projede, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker İnce ile Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş’in yer aldığını da dile getirdi.

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