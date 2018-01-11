İnsan gibi yaşayabilmek için kaç paraya ihtiyaç var

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin yeni açlık ve yoksulluk raporunu yayımladı. Raporda dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamayı esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının geçen yıl Aralık ayına ilişkin sonuçlar yer aldı. Buna göre açlık sınırı Aralık’ta bir önceki aya göre 22 lira daha artarak bin 879 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 24 liralık artışla 5 bin 322 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 46 liralık artışla 7 bin 200 lira oldu. AÇLIK SINIRI YÜZDE 22.1 ARTTI Aralık ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,18, gıda dışı harcamalar yüzde 0,45, yoksulluk sınırı da yüzde 0,64 oranında artış kaydetti. 2017 yılının tümünde açlık sınırı yüzde 22,1, gıda dışı harcamalar yüzde 11,4 ve yoksulluk sınırı da 14 oranında artış gösterdi.