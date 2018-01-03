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İnşaatçılar altyapıyı konuştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleri Osman Avşaroğlu başkanlığında Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü İrfan Yıldız'ı ziyaret etti

İnşaatçılar altyapıyı konuştu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 30. Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi üyeleri Osman Avşaroğlu başkanlığında Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü İrfan Yıldız'ı ziyaret etti

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:20
İnşaatçılar altyapıyı konuştu
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SEKTÖR temsilcileri, yapacakları inşaatın su, kanalizasyon, telefon, internet ve elektrik gibi yaşamsal ihtiyaçlarının sağlanabilmesi için altyapı bacalarının imar parsellerine yakın konumlandırılmalarını talep etti. Altyapı bacalarının inşaat yapılacak parsele uzak olması, hatta bağlantılı yolun karşı tarafında olması nedeniyle birçok kurumdan izin alınmak suretiyle kazı çalışması yapılarak altyapı bacalarına ulaşılabildiği, kazı çalışmalarında doğalgaz, elektrik, telefon hatlarına zarar verilmesi halinde büyük maliyetlerle karşı karşıya kalındığı dile getirildi.
SORUNLAR AKTARILDI
Ziyarette, Antalya'nın sürekli göç alan ve İstanbul'dan sonra en fazla istihdam sağlayan bir il olduğunu ifade eden yönetim kurulu Üyesi Osman Avşaroğlu, Antalya bölgesinde diğer illerden farklı olarak yılın büyük bölümünde inşaat yapılabildiğini kaydetti.
Şehrin gelişimi ve göç hareketlerinin izlenerek kendi kurumlarının bütçesinin ve yatırımlarının daha önceden belirlendiğini belirten Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü İrfan Yıldız, şehrin her noktasına mobil ve sabit telekomünikasyon hizmetleri ile teknolojik haberleşmeyi götürmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Her imar parseline altyapı bacası konulmasının mümkün olmadığını kaydeden İrfan Yıldız, inşaat müteahhitlerinin sorunlarını çözmek adına kurumunu ilgilendiren konularla ilgili yapabilecekleri şeyler olduğunu, bunun için de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getirdi.

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ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıATSOİnşaat Faaliyetleri
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