İnşaat sektörüne müjde

- Uğur KANBEROĞLU



ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) meslek gruplarının her ay kendi aralarında yaptığı komite toplantıları devam ediyor. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de dün gerçekleştirilen 21. Meslek Komitesi toplantısına katılarak, komite üyeleriyle gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Her ay meslek gruplarının kendi aralarında toplanarak, sektör sorunlarını görüştüğünü belirten Başkan Şahin, “Meslek komitelerimiz her ay toplanıyor. Ben de müsait oldukça komite toplantılarına katılarak arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyorum” dedi.

‘ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN’

Yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesiyle ilgili olarak gayrimenkul satışlarındaki 1 milyon dolar rakamının 250 bin dolara indirilmesini değerlendiren Başkan Şahin, ALTSO yönetimi olarak bu konuda Ankara’ya giderek daha önce talepte bulunduklarını hatırlattı. Başkan Şahin, söz konusu kararla inşaat sektöründe yeni bir sinerji yakalanacağını vurgulayarak "Alanya’da yapılan inşaat ve emlak sektörü ihracatçı konumunda. Çünkü Alanya’da yapılan konutların yüzde 80’inin satışı yurt dışına gerçekleştiriliyor. Umarım bu konu da en kısa zamanda çözüme kavuşur ve ihracatçı sınıfına alınır. Bu anlamda 250 bin dolara vatandaşlık hakkının verilmesi de inşaat sektörü için çok sevindirici bir karar. Ayrıca, ekspertiz raporunda da Çevre Şehircilik Müdürlükleri yetkili kılındı. Bu da çok güzel bir gelişme çünkü müdürlüğümüz buradaki konut yapısını çok iyi biliyor, neresi kaç para eder, bu konuda bilgi sahibi. 250 bin dolar kararının inşaat ve emlak sektöründe yeni bir sinerji yaratacağına inanıyorum. Tekrardan Alanya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na ve bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.