Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
113024
ALTIN
156.560
DOLAR
3.8151
STERLİN
5.0576
EURO
4.4356
2 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
2 Kasım 2017 Antalya -...
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha kapattırdı
Akıllı telefonlar bir fabrikayı daha...
Flaş Haber
Alanya'da 'Bylock' operasyonu
Kapat
banner468

İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi

SAMUT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, yüksek konut kredisi faizinin konut satışının önünü tıkadığını, inşaat sektörünü çıkmaza soktuğunu belirterek "Sektörün önüne konulmuş kayadır" dedi

İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi

SAMUT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, yüksek konut kredisi faizinin konut satışının önünü tıkadığını, inşaat sektörünü çıkmaza soktuğunu belirterek "Sektörün önüne konulmuş kayadır" dedi

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:55
İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi
banner404

SAMUT, Türkiye ekonomisinin ana unsurlarından birinin inşaat sektörü olduğunu söyledi. Bankaların konut kredisinde uyguladığı yüksek faizin sektörde durgunluğa yol açtığını belirten Samut, ülke ekonomisinin büyümesinde en önemli rolü inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün oynadığını kaydetti.
Türkiye'deki ekonomi vagonunun ana yükünün şu anda inşaat sektörü olduğunu ifade eden Hüseyin Samut, "Ekonomideki büyüme en çok inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründen besleniyor. İnşaat sektörünün duraklaması ekonomi treninin durmasına sebep olacaktır. Bankaların yüksek kredi faizleri, inşaat sektörünün önüne koyulmuş büyük bir kayadır. İnşaat sektörünün ilerlemesi ve dolayısıyla ekonominin büyümeye devam etmesi için yol üstündeki bu kayanın kaldırılması gerekmektedir" dedi.
YATIRIMA DEVAM
Dış güçlerce üretilen 'kriz' ve 'ekonomi batacak' gibi karanlık komplo teorilerine rağmen yatırımcılar olarak yatırıma devam ettiklerine işaret eden Hüseyin Samut, şunları kaydetti: "Şu anda yapmış olduğumuz konutların yüzde 99'u satıldı. Birçok ön satışımız hâlihazırda bekliyor. Fakat özellikle kredili konut satışlarında insanlarda bir bekleyiş söz konusu. Kredi faizlerinin düşmesi beklenirken aksine yükseliyor. Bu yükselişten dolayı müşterilerimiz ve konut almak isteyen halkımız kredi çekmek istemiyor. Bankalar konutta yüksek faiz uygulayarak sektörü bir çıkmaza sokmaktadır."
EKONOMİYE DARBE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrısını da hatırlatan Samut, bu çağrıya sadece 1-2 bankanın yanıt verdiğini, özel bankaların ise yanaşmadığını vurguladı. Bankaların bu tavrının inşaat sektörüne darbe vurduğuna değinen Hüseyin Samut, "Dolayısıyla ülke ekonomisine de darbe vuruyor. Ekonomideki büyümenin duraksamasına sebep oluyor. Devletimizin yetkili mercileri özel bir birim oluşturarak bankalarla kredi sorununu çözebilir. Kurulacak birim üzerinden düşük faizli konut kredisi sağlanabilir. Böylece hem inşaat sektörünün önü yeniden açılacak hem ekonomideki büyüme yoluna hızla devam edecektir" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
inşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kaçak sigara oranı düştü'
'Kaçak sigara oranı düştü'
Emlakçılıkta yeni dönem
Emlakçılıkta yeni dönem
Dolar, altın, euro yükseldi! Borsa rekor üstüne rekor kırdı
Dolar, altın, euro yükseldi! Borsa rekor üstüne rekor kırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim