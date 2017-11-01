İnşaat sektöründen yüksek faiz tepkisi

SAMUT, Türkiye ekonomisinin ana unsurlarından birinin inşaat sektörü olduğunu söyledi. Bankaların konut kredisinde uyguladığı yüksek faizin sektörde durgunluğa yol açtığını belirten Samut, ülke ekonomisinin büyümesinde en önemli rolü inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün oynadığını kaydetti.

Türkiye'deki ekonomi vagonunun ana yükünün şu anda inşaat sektörü olduğunu ifade eden Hüseyin Samut, "Ekonomideki büyüme en çok inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründen besleniyor. İnşaat sektörünün duraklaması ekonomi treninin durmasına sebep olacaktır. Bankaların yüksek kredi faizleri, inşaat sektörünün önüne koyulmuş büyük bir kayadır. İnşaat sektörünün ilerlemesi ve dolayısıyla ekonominin büyümeye devam etmesi için yol üstündeki bu kayanın kaldırılması gerekmektedir" dedi.

YATIRIMA DEVAM

Dış güçlerce üretilen 'kriz' ve 'ekonomi batacak' gibi karanlık komplo teorilerine rağmen yatırımcılar olarak yatırıma devam ettiklerine işaret eden Hüseyin Samut, şunları kaydetti: "Şu anda yapmış olduğumuz konutların yüzde 99'u satıldı. Birçok ön satışımız hâlihazırda bekliyor. Fakat özellikle kredili konut satışlarında insanlarda bir bekleyiş söz konusu. Kredi faizlerinin düşmesi beklenirken aksine yükseliyor. Bu yükselişten dolayı müşterilerimiz ve konut almak isteyen halkımız kredi çekmek istemiyor. Bankalar konutta yüksek faiz uygulayarak sektörü bir çıkmaza sokmaktadır."

EKONOMİYE DARBE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrısını da hatırlatan Samut, bu çağrıya sadece 1-2 bankanın yanıt verdiğini, özel bankaların ise yanaşmadığını vurguladı. Bankaların bu tavrının inşaat sektörüne darbe vurduğuna değinen Hüseyin Samut, "Dolayısıyla ülke ekonomisine de darbe vuruyor. Ekonomideki büyümenin duraksamasına sebep oluyor. Devletimizin yetkili mercileri özel bir birim oluşturarak bankalarla kredi sorununu çözebilir. Kurulacak birim üzerinden düşük faizli konut kredisi sağlanabilir. Böylece hem inşaat sektörünün önü yeniden açılacak hem ekonomideki büyüme yoluna hızla devam edecektir" diye konuştu.