İnşaat sektöründen reçete: Alanya'da öne çıkan...

TÜRKİYE'DE yabancıya konut satışının 'ihracat' sayılmasıyla ilgili Antalya'da faaliyetler yürüten Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, konut sektöründe ciddi bir durgunluk yaşanan bu dönemde konunun yeniden gündeme alınmasının piyasaya hareketlilik kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Selman Özgün, 31 Mart seçim süreci, 24 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçim süreci ve piyasadaki ekonomik durgunluk nedeniyle konut sektöründe ciddi durgunluk yaşandığını söyledi. İç piyasada 'seçimi bekleyelim, seçim sonrası duruma göre hareket edelim' şeklinde bir algı olduğunu aktaran Özgün, nakden almak isteyenlerin seçim sonrası süreci beklediğini kaydetti.

'ASIL SORUN BANKA KREDİLERİ'

Sektördeki asıl problemin ise banka kredileri olduğuna dikkat çeken Özgün, kredi faiz oranlarının yüksek ama bazı bankaların 0.98 gibi oranlı kampanyaları olduğunu belirterek, "Ancak kredi şartları çok zorlaştırılmış durumda. Örneğin bir beyin cerrahı arkadaşım, eşi de psikiyatri uzmanı, hiçbir kredi sorunu olmamasına rağmen başvurularına ret geldi. Arz edilen kredi miktarı belli, talep edilen ise çok fazla. Talep arzın çok üzerinde olduğu için bankalar da bunları değerlendirirken artık en enlerini tercih ediyor. Herkese kredi veremiyorlar. 'Hem bu şartlar olsun, hem de ipotekte bunun iki üç katını karşılayanları seçelim' diyorlar. Doğal olarak kredi talebine ret veriliyor ve bu da iç piyasada sıkıntı yaratıyor. Nakden alabilecek güçte olanlar bir şekilde alıyor, ama diğerleri hiçbir şey yapamıyor" diye konuştu.

YEŞİL PASAPORT VE VERGİ AVANTAJLARI

Antalya'nın, yabancıya konut satışı yapılan iller sıralamasında ilk sırada olduğuna da dikkat çeken Selman Özgün, yabancıya konut satışı yapan sektör mensuplarının 'ihracatçı' konumda sayılması gerektiğini söyledi. Bütün platformlarda bu talebin uzun süredir dile getirildiğini anlatan Özgün, "Çünkü konutun ihracat kapsamına alınması demek, orayı bambaşka bir hale getirecek, en başta ekonomik boyutunun yanında insanlara yeşil pasaport alma, ulaşım kolaylığı, vize sorunun aşılması, vergi ve yatırım avantajlarıyla inşaat firmalarının elini güçlendirecektir. Firmalar yurt dışında böylelikle daha kolay tanıtım yapabilecek ve bu kent turizmine de olumlu etki edecektir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 20:58