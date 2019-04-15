İnşaat sektöründe maliyet çıkışta fiyatlar inişte

ALANYA'DA inşaat sektöründe maliyetler artarken, müteahhitler artan maliyete karşın satışların çok iyi olduğunu savundu. 2018'in Ağustos ayında dövizde yaşanan rekor artışlar inşaat sektörünü de olumsuz etkiledi. Yapı ve inşaat malzemelerinin dövize endeksli olması maliyetleri arttırken, metrekare başına belirlenen maliyet bedelleri lüks inşaatlar için 2 bin 940 TL, birinci sınıf inşaatlar için 1.966 TL, ikinci sınıf inşaatlar için 1.332 TL, üçüncü sınıf inşaatlar için 907 TL, basit inşaatlar için ise 409 TL olarak tespit edildi.

'AVANTAJIMIZ YABANCIYA SATIŞ'

Alanya Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Küçüker, “Devletin açıkladığı maliyet artışı yüzde 29. Fiyat endeksleri hazırlanırken yapılan sepette maliyeti oluşturan ana kalemlerin çoğu yok. Resmi rakam yüzde 29 olarak görünse de gerçekte piyasalarda yaşanan bu değil" derken, Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar, "Alanya’da avantajımız yabancıya yönelik satışların iyi olması. Dövizin yükselmesine bağlı olarak yabancılar daha fazla konut alma imkanı buldu" diye konuştu.

‘FIRSATÇILIĞA FIRSAT VERMEYİZ’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ise piyasadaki fiyat artışlarının bir sebebinin de ‘fırsatçılık’ olduğuna işaret ederek, dayanışma çağrısında bulundu. Şahin, “İnşaat sektöründe artan maliyetler sektörü olumsuz etkiledi. Fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları da söz konusu. Burada en önemli konu dayanışma. Hem ülke hem de iş insanları olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekir. Mal sahibinden esnafına, esnafından çalışanına kadar birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 00:06