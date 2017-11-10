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İnşaat ruhsatı alacaklar müjde! Bürokrasi azalıyor

Vatandaşlar ve yatırımcılar için, inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili, bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı önlemler geliyor

İnşaat ruhsatı alacaklar müjde! Bürokrasi azalıyor

Vatandaşlar ve yatırımcılar için, inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili, bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı önlemler geliyor

10 Kasım 2017 Cuma 14:08
İnşaat ruhsatı alacaklar müjde! Bürokrasi azalıyor
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BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığını yaptığı yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğü müşterek çalışmalar sonucunda iki genelge yayınladı. Bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu. Yayımlanan bu genelgelerde, vatandaşlar ve yatırımcılar için inşaat ve yapıların faaliyete geçiş süreci ile ilgili bürokratik işlemleri kolaylaştırıcı bazı önlemler uygulamaya konuldu.

BELGE VE ÜCRET TALEP EDEMEYECEK

Bu genelgelere göre; inşaat izin süreçleri ile ilgili olarak belediyelerce mevzuatta açıkça sayılmış bilgi, belge ve ücret dışında hiçbir bilgi, belge ve ücret talep edilmeyecek, ayrıca inşaat izinleriyle ilgili talep edilen bilgi, belge ve ücretler belediyelerin internet sitelerinde yayınlanacak.

İŞLEMLER BİRLEŞTİRİLECEK

İnşaat izinleriyle ilgili ayrı ayrı başvuru yapılan 12 işlem birleştirilerek 5 işleme düşürülecek. Böylelikle vatandaşlarımızın yapacağı başvuru ve bürokratik işlem sayısı azaltılarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak. Belediyeler vatandaşlarımızın başvuruları ile yaptığı bazı işlemleri yazışmalar ve bilgi akışıyla kendileri gerçekleştirecek. Örneğin mimari proje onayının alınması, su-kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair makbuz alınması ile kazı hafriyat izni alınması için daha önce ayrı ayrı başvuru ile yapılabilen işlemler sadece ruhsat başvurusu şeklinde tek işlem olarak yapılacak. Ayrıca, mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri yapacakları teftiş ve denetimlerde bu hususlara dikkat edecek.

Bu Genelgeler Valilikler aracılığıyla Mahalli İdarelere gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat Ruhsatı Alacaklar Müjde
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