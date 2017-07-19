'İnşaat hareketlilik bekliyor'

TÜRKİYE Hazır Beton Birliği (THBB), her ay düzenli olarak hazırladığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği 'Hazır Beton Endeksi'nin 2017 Haziran ayı raporunu açıkladı. 'Hazır Beton Endeksi' haziran ayında 100,19 değerine gerileyerek bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında düştü. THBB, hazır beton endeksiyle inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koydu. Raporda, son üç aydır 100 değerinin üzerinde bulunan faaliyet endeksinin, mevsimselliğe rağmen haziran ayında da eşik değerin üzerinde kalması dikkat çekti. Güven endeksinin 100 değerine ulaşmamış olması, hazır betondaki hareketliliğin halen istenilen seviyede olmadığını ortaya koydu.

YÜZDE 47 'SATIŞLAR AZALDI' DEDİ

Aralık ayından bu yana artış gösteren faaliyet endeksi Haziran ayında mevsimselliğin etkisi ile faaliyetteki yavaşlama sebebiyle yüzde 1,4’lük kısmi bir azalma gösterdi. Ankete katılan firmaların yüzde 47’si Haziran ayında satışlarının azaldığını belirtirken, yüzde 28 oranındaki katılımcı, satışlarında geçen aya kıyasla bir değişme olmadığını ifade etti. Satışlarının arttığını söyleyenlerin oranı yüzde 26’da kaldı. Alınan kayıtlı siparişlerde azalma olduğunu söyleyenlerin oranının yüzde 42 olması, faaliyetlerdeki mevsimsel yavaşlamayı teyit etti.

YÜZDE 9 YENİ YATIRIMI DÜŞÜNÜYOR

Güven endeksi Mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 azalış kaydetti. Haziran ayı güven endeksinin değerinin 100 eşik değerin altına düşmesi, hazır beton sektöründe ekonomiye olan güvenin sınırlı olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 72’si yeni yatırım yapmayı düşünmemekte iken, yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı yüzde 9, istihdamın aynı kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 80 oldu.

YÜZDE 51 'SATIŞLAR ARTAR' DİYOR

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi açısından büyük önem taşıyan Haziran ayı beklenti endeks değeri bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı Haziran ayında yüzde 51 iken, satışlarının azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 12 oldu. Beklenti endeksinde gerçekleşen bu kısmi artışın, önümüzdeki dönemde sektörün satışlarında bir hareketlilik beklediğine dikkati çekti.

HAZIR BETON ENDEKSİ GERİLEDİ

Bileşik endeks olan hazır beton endeksi de bu gelişmelerden etkilendi. Hazır beton endeksi 100,77 seviyesinden 100,19’a gerileyerek Haziran ayını önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş ile kapattı. Hazır beton endeksi Haziran ayı raporu sonuçları ile ilgili görüşlerini açıklayan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 2016 Aralık ayından bu yana artış gösteren hazır beton faaliyet endeksinin Haziran ayında mevsimselliğin etkisi ile kısmi bir azalma gösterdiğini ancak inşaat ve hazır beton sektöründeki hareketliliğin yılın ikinci yarısı artabileceğini söyledi. Işık, 2017 yılı Haziran ayı raporu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Aralık ayından bu yana artış gösteren faaliyet endeksi Haziran ayında mevsimselliğin etkisi ile kısmi bir azalma gösterdi. Yüzde 0,6 azalış kaydeden güven endeksi hariç diğer 3 endeks, Haziran ayında 100 değeri üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında en yüksek değer, 'Beklenti Endeksi'nde görüldü. Bu durum, mevsimselliğin etkisi ile azalış kaydeden beklenti endeksinin, önümüzdeki dönemde yükseleceğine işaret etti. Raporda, 3 aydır 100 değerinin üzerinde bulunan faaliyet endeksinin, mevsimselliğe rağmen Haziran ayında da eşik değerin üzerinde kalması dikkat çekti. Güven endeksinin halen 100 değerine ulaşmamış olması, hazır betondaki hareketliliğin halen istenilen seviyede olmadığını ortaya koydu. Beklenti endeksi değerleri geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 0,3’lük bir artış gösterdi. Beklenti endeksindeki bu artış inşaat sektöründe hareketliliğin yılın ikinci yarısında artacağına olan sektörün inancını gösterdi" ifadelerini kullandı.