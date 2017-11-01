İnip çıkan dolarla finansal bilge olduk

FİNANSAL Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) tarafından, Visa ve Türkiye’deki 22 bankanın desteğiyle ‘Paramı Yönetebiliyorum’ projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Türkiye Finansal Okuryazarlık Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Kamuoyunun finansal okuryazarlık düzeyini tespit etmek için yapılan araştırmaya 26 ilde 2 bin kişi katıldı.

Sonuçlara göre, Türkiye’de minimum finansal bilgiye sahip olan bireylerin oranı yüzde 70. Finansal bilgi, davranış ve tutumlarına göre Türkiye toplumu 5 temel gruba ayrılıyor: Finansal Bilgeler (% 22), Mütevazı Ebeveynler (% 24), İdareli Muhafazakarlar (% 20), Plansız Hayalciler (% 19) ve Kaygısızlar (% 15).



Bilgeler risk almaya hazır



Finansal konularda diğerlerine göre daha bilgili ve hırslı olan ‘Finansal Bilgeler’ en yüksek finansal okuryazarlık düzeyindeki grup konumunda bulunuyor. Toplumun yüzde 22’sini oluşturan, orta yaş grubunda yer alan, işveren oranının yüksek olduğu ve diğer segmentlere kıyasla daha yüksek hane geliri olan ‘Finansal Bilgeler’ parasını akıllıca yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli bir şekilde yapıyor. Sahip olduklarını büyütmeyi arzu eden ‘Finansal Bilgeler’, bunun için risk almaya hazır olduklarını ifade ediyor. Bu grup kendisine finansal hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için birikimlerini farklı alanlarda değerlendiriyor. ‘Finansal Bilgeler’ genelde bütçe yapıyor, ödemelerini aksatmıyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, şöyle konuştu: “Araştırma, bireylerin yüzde 70’inin finansal bilgiyi ölçen 10 sorudan 7’sini doğru yanıtlayabildiğini gösteriyor. Bu sonuçta finansal okuryazarlığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların etkisi var. Finansal okuryazarlık konusunda kayda değer bilincin ve bilgi düzeyinin oluştuğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.”



Toplumun yüzde 34’ü sadece günü yaşıyor



Bilgelerin dışında toplumun yüzde 24’ünü oluşturan ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil eden ‘Mütevazı Ebeveynler’ ayağını yorganına göre uzatıyor. Ailelerinin geleceği ve emeklilik dönemi için uzun vadeli plan yapmaya çalışıyor. Borçlanmamayı tercih ediyor, ödemelerini geciktirmiyor. Bu grup için hanenin geçimi ön planda, yüksek gelir arzusuyla elindeki parayı riske atmıyor. ‘İdareli Muhafazakar’ grubu parayı daha idareli bir şekilde yönetme eğilimine sahip. Toplumun yüzde 20’sini oluşturan bu grup uzun vadeli düşünmeye ve çocukları için para biriktirmeye çalışıyor ancak finansal durumları bu konularda onları çok zorluyor.

‘Plansız Hayalciler’ ve ‘Kaygısızlar’ yoğunlukla 18-24 yaş grubu gençlerin oluşturduğu segmentler olarak göze çarpıyor. Henüz evli ve çocuk sahibi olmayan, limitli bir geliri olan ‘Plansız Hayalciler’ toplumun yüzde 19’unu oluşturuyor. Varlıklı bir geleceğin hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya da hazırlar. Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar. Uzun vadeli hedefler belirlemekten kaçınan bu grup birikim yapma konusunda motivasyonu olmadığını da belirtiyor.

Toplumun yüzde 15’ini oluşturan ‘Kaygısız Gençler’ finansal konularda bilgi seviyesi en düşük grup. İşi ve düzenli geliri olmayan bu grup “anı yaşıyor”.



5 kişiden ikisi para biriktirdi



Araştırmadan çıkan verilere göre, Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin son bir yılda para biriktirdiği görülürken, bireyleri birikim yapmaya iten temel nedenlerde ‘geleceğe ilişkin belirsizlik’ ve ‘kaygı’ öne çıkıyor. Birikim yapanların yarısı sağlık sorunu, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylüyor.



Finansal ürün bilinirliğinde tasarruf ve emeklilik ürünleri öne çıkıyor. Bu ürün kategorisinde bilinirlik düzeyi yüzde 85’i buluyor.Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici nokta da toplumun yüzde 83’ünün kredi borcunu gününde ödemesi.