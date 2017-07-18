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İngiltere’de enflasyon yüzde 2,6 arttı

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti

İngiltere’de enflasyon yüzde 2,6 arttı

İngiltere’de tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetti

18 Temmuz 2017 Salı 14:47
İngiltere’de enflasyon yüzde 2,6 arttı
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İNGİLİZ  Ulusal İstatistik Ofisinden yapılan açıklamada İngiltere’de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,6 artış kaydettiği belirtildi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,9 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,6 artış kaydettiği belirtildi. Bir önceki ayda yıllık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 2,9 seviyesinde kaydedilmişti.ONS’den yapılan açıklamada enflasyonun 2016 yılının ekim ayında bu yana ilk kez hız kestiği belirtilirken, enflasyondaki yavaşlamanın akaryakıt fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı vurgulandı. 

Öte yandan İngiltere’de enflasyon halen İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) hedeflediği yüzde 2,0 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Aylık bazda TÜFE ise haziran ayında 0,3 ile bir önceki aydaki seviyesini korudu. Haziran ayında çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 2,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,4 artış kaydetti. Haziran ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,1 ile bir önceki aydaki seviyesini korudu. İngiltere’de haziran ayında perakende fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 3,6 olan beklentinin altında kalarak yüzde 3,5 artış kaydetti. İngiltere’de mayıs ayında konut fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 3,0 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 4,7 artış kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
EnflasyonTüketiciArtış
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