İngilizler yeşil zeytine el attı

DİDİM ilçesine 9 yıl önce yerleştiklerini belirten Rob ve Calor Thomas çifti, Türkçeyi öğrendiklerini, sıcak ve soğuk içeceklerin yer aldığı bir mekanı 6 yıldır işleterek geçinmeye çalıştıklarını belirttiler.

Calor Thomas, ilçenin yerel ürünlerine alıştıklarını, daha önce satın aldıkları işlenmiş sofralık zeytini artık kendi imkanları ile doğal ortamlarda hazırladıklarını ifade etti.

Doğal dane zeytini tanıdık zeytin üreticilerin bahçelerine giderek zeytini ağacında görerek satın aldığını kaydeden Thomas, 3 yıldır ailece tükettikleri sofralık zeytini artık kendi elleriyle hazırladıklarını sözlerine ekledi.