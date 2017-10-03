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İngilizler yeşil zeytine el attı

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan İngiliz aile, sofralarında tükettikleri sofralık zeytini kendileri hazırlıyor

İngilizler yeşil zeytine el attı

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan İngiliz aile, sofralarında tükettikleri sofralık zeytini kendileri hazırlıyor

03 Ekim 2017 Salı 10:20
İngilizler yeşil zeytine el attı
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DİDİM ilçesine 9 yıl önce yerleştiklerini belirten Rob ve Calor Thomas çifti, Türkçeyi öğrendiklerini, sıcak ve soğuk içeceklerin yer aldığı bir mekanı 6 yıldır işleterek geçinmeye çalıştıklarını belirttiler.
Calor Thomas, ilçenin yerel ürünlerine alıştıklarını, daha önce satın aldıkları işlenmiş sofralık zeytini artık kendi imkanları ile doğal ortamlarda hazırladıklarını ifade etti.
Doğal dane zeytini tanıdık zeytin üreticilerin bahçelerine giderek zeytini ağacında görerek satın aldığını kaydeden Thomas, 3 yıldır ailece tükettikleri sofralık zeytini artık kendi elleriyle hazırladıklarını sözlerine ekledi. 

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AydınYeşil Zeytinİngilizler
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