İngiliz Kraliyet ailesinin ilgi gösterdiği Çığşar kirazının hasadı başladı

ANDIRIN'a 30 kilometre uzaklıktaki Türkiye'de kiraz hasadının en son yapıldığı 1650 rakımlı Çığşar Mahallesi'nde hasat telaşı başladı. Cabbar Erkek, Çığşar kirazının bir marka olduğunu ve yurt dışında çok tercih edildiğini söyledi. Çığşar kirazının diğerlerden farklı kılan en önemli özelliğinin tadı ve aroması ile Türkiye'de en son hasat edilmesi olduğunu kaydeden Erkek, bu nedenle kirazın Buckingham Sarayı'nca de tercih edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Bu kirazı özellikle İngiltere'ye ihraç ediyoruz. İngiliz kraliyet ailesi saraya bu kirazlardan alıyor. İngiltere dışında Almanya, Rusya, Hollanda ve Arap ülkeleri bu kirazı tercih ediyor. Çünkü Türkiye'de kiraz hasadı yapılan son yer Çığşar Mahallemizdir. Bu yıl 4 bin ton kiraz üretimi bekliyoruz, amacımız üreticileri daha kaliteli kiraz üreterek Avrupa'yı hedef seçmelerini teşvik etmek. Hasat döneminde başta çevre köyler olmak üzere Andırın, Göksun, Kozan ve Kadirli'den işçiler geliyor. Yaklaşık 2 bin kişi kiraz toplayarak para kazanıyor. İstihdama da büyük bir katkı sağlıyoruz, ekonomimizde büyük oranda güç kazanıyor."Cabbar Erkek, kirazın kilosunun 7 liraya yurt dışına satıldığını, toplanan kirazların soğutucusu bulunan TIR'larla Avrupa'ya götürüldüğünü belirterek, "Burada yüklediğimiz TIR'lar önce Mersin'e oradan da gemi ile yurt dışına gönderiliyor. Kirazda çok iddialıyız, kalite bakımından ve organik olmasından birçok dünya ülkesi bizim kirazımızı tercih ediyor" dedi.Cabbar Erkek'in İstanbul'da oturan oğlu Serkan Erkek ise yaz tatilini kiraz toplayarak geçiriyor. Çığşar kirazının çok ünlü olduğunu ifade eden Serkan Erkek, "Yaz tatilimi Mahallemde geçirmek beni çok mutlu ediyor, şehir stresinden uzak bu kiraz bahçelerinde kiraz toplayarak tatilin tadını çıkartıyorum. Çok memnunum, hem de aile bütçeme katkıda sağlıyorum" diye konuştu.