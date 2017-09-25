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İngiliz firma hedef büyüttü

2018 yılı yaz sezonunda uçak koltuk kapasitesine 70 bin koltuk daha ilave ederek 2017 yılına göre 2 katına çıkaran Jet2 Holidays, 2018 sezonu için 430 bin koltuğu satışa sundu

İngiliz firma hedef büyüttü

2018 yılı yaz sezonunda uçak koltuk kapasitesine 70 bin koltuk daha ilave ederek 2017 yılına göre 2 katına çıkaran Jet2 Holidays, 2018 sezonu için 430 bin koltuğu satışa sundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:48
İngiliz firma hedef büyüttü
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İNGİLTERE'DE özellikle çocuklu aileler ve çiftlerde büyük talep artışı olacağını öngörerek uçak planlamasında artışa giden Jet2 Holidays CEO'su Stephen Heapy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Vural ve MTS Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya bir araya gelerek, kapasite artışına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.
2018 KAPASİTESİ 430 BİN
2018 yılı yaz sezonunda uçak koltuk kapasitesine 70 bin koltuk daha ilave ederek 2017 yılına göre 2 katına çıkaran Jet2 Holidays, 2018 sezonu için 430 bin koltuğu satışa sundu. Türkiye'de Antalya, Bodrum ve Dalaman'ı uçuş noktası olarak belirleyen şirket, Birleşik Krallık'tan geliş noktası olarak Londra’nın yanına Birmingham’ı da ekledi.
MAYISTA OPERASYONLARA BAŞLIYOR
Kataloğuna 2 yıldızdan 5 yıldızlıya kadar otelleri ekleyen Jet2 Holidays, Paskalya tatilini de kapsayacak şekilde golfçüler, çiftler ve çocuklu aileler için hazırladığı paket turları mayıs ayı itibariyle başlatacak.
'İNGİLTERE PAZARI YENİDEN CANLANACAK'
Toplantıya ilişkin değerlendirme yapan Erkan Yağcı, "İngiltere pazarı geliştirilmesi gereken önemli bir kaynak pazar. Son birkaç yıldır yaşanan talep düşmesini yeniden yukarı ivmeye çevirecek çalışmalar yapıyoruz. Jet2 Holidays bu konuda çok olumlu adımlar attı. Karşılıklı desteklerle pazarı yeniden canlandırmamız mümkün olacak" dedi.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 23:50
Anahtar Kelimeler:
İngiliz FirmaUçak Koltuk KapasitesiJet2 Holidays
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