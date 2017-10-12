İnek sütü miktarı azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 112 bin 742 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 56 bin 954 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 508 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,8 arttı. Yoğurt üretimi 116 bin 453 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Ayran üretimi ise 70 bin 647 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış gösterdi. Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 azaldı.

