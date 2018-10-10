İndirime katılan şirket sayısı 1 günde 100'ü aştı!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde yapılan çağrının ardından "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle dün faaliyete geçen "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini belirten kurum ve kuruluşların sayısı hızla arttı.

BİRÇOK BÜYÜK ŞİRKET, DESTEK VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 100'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Destek Veren Firma Sayısı 100'ü Aştı

Bakan Albayrak, Türkiye'nin, enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti.

YÜZDE 10 İNDİRİM ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Destek Veren Firma Sayısı 100'ü Aştı

Öte yandan, siteye kayıt yaptırmasa da çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.