İndirimde son tarih 30 Haziran...

RAMAZAN ayı ve bayram nedeniyle durgun geçen düğün alışverişleri başlıyor. Bu dönemde vergi indirimlerinin son tarihi olan 30 Haziran’ı unutmayın! Ekonomiyi canlandırmak için çeşitli sektörlerde uygulanan vergi indirimlerinin süresi 31 Mart’ta dolmuştu. Milliyet'ten duygu Erdoğan'ın haberine göre ancak özellikle düğün alışverişine çıkacaklara önemli avantajlar sağlayan beyaz eşya ve mobilyada gerçekleştirilen vergi indirimleri 30 Haziran’a uzatılmıştı. 31 Mart’tan 30 Haziran’a uzatılan vergi indirimleriyle, beyaz eşyada yüzde 6.7 oranındaki ÖTV sıfırlanırken, mobilyada KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Vergi indirimi süresine yeni bir uzatma gelmezse, bu tarihe kadar alışverişini yapanlar kârlı çıkacak.

‘Zirve yapacak’

Döviz kurunun dalgalı seyri nedeniyle fiyat artışlarına karşı çare arayanlar için haziran ayı en hesaplı dönem olacak. Mobilya, beyaz eşya, küçük ev aleti ve züccaciye alışverişlerinde tüketicinin karlı çıkacağını belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, bayram süreciyle birlikte hızlanan mobilya ve ev eşyası alışverişlerinin haziran ayında zirve yapacağını söyledi. Güleç, “KDV indiriminin son ayı olması nedeniyle yılın en büyük satışlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Hem düğün alışverişleri, hem de tam ev değiştirme zamanı olan yaz mevsiminde evlerini yenileyenler için önemli fırsatlar oluştu. Bu dönem mobilya alışverişi yapanlar uygun fiyatlarla karşılaşacaklar” diye konuştu.

‘% 8 kalıcı olsun’

Ahmet Güleç, mobilyada KDV’nin kalıcı olarak yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi önerisini ilgililere sunmaya devam ettiklerini belirtirken, “Bu tavsiyemizin nedeni, yüzde KDV’nin ciddi anlamda sektörü olumsuz etkilemesi. Aynı zamanda ne yazık ki kayıt dışını da besliyor” dedi.

Bu dönem düğün alışverişi yapacaklar aynı zamanda vergi indirimlerini ekleyip çeşitli kampanyalar hazırlayan üreticilerden de faydalanabilecek. Firmalar, ÖTV ile KDV indirimine ek olarak sundukları ve ödeme imkanını genişleten kampanyalarla vergi avantajına ek olarak fırsatlar sunuyor.



Yarım milyon evlilik

Türkiye’de yapılan son araştırmalar son birkaç yıldır yeni evlilik sayısının yıllık 500 bini geçtiğini gösteriyor.

Başta mobilya, beyaz eşya ve züccaciye alışverişi için bu oranın çok önemli olduğunu belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Çeyiz kültürü denilen bir kavrama sahibiz.

Mutfak eşyalarından mobilya takımlarına kadar ciddi bir çeyiz hazırlığı var. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sektörümüzde de hareketlilik yaşanmaya başladı.

Özellikle bu dönemde satışlarımızda yüzde 30’luk bir artış bekliyoruz. Tabii bu satışları yüzde 40’lara ve hatta yüzde 50’lere taşımak mümkün. Bunun için KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’nin ise kalıcı olarak kaldırılması gerekiyor. Hem evlenecek çiftler, hem de ihtiyacı olanlar daha rahat alışveriş yapacaklar. Hem züccaciyede, hem de küçük ev aletlerinde satışlar yüzde 40 artarsa istihdam da, üretim de, yatırım da artar” dedi.



‘Enflasyonla mücadele’

Mobilya sektörünün 2018 son çeyreğinde yüzde 40’a varan bir küçülme yaşadığını hatırlatan Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi ise, KDV indirimiyle birlikte sektörün yeniden eski günlerini yakaladığını ve satışların 2018’in altında kalmasını önlediğini söyledi. Terzi, “Bildiğiniz üzere indirimler haziran sonuna kadar devam edecek. Geçtiğimiz ay itibariyle de düğün sezonu açılmaya başladı. Alışverişin kışa göre daha hareketli olduğu bir zaman dilimi içerisine girdik. Yüzde 10’luk KDV indiriminin üzerine birçok marka da enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında yüzde 10 da kendi özel indirimleriyle birlikte neredeyse yüzde 40’a varan indirim avantajları sunuyorlar. Bu da tüketiciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Evliliklerde ortalama 45 bin liralık bir mobilya harcamasının olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.