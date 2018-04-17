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'İndirim esnafın hakkı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su, doğalgaz faturalarında esnafa da indirim sağlanması gerektiğini belirtti

'İndirim esnafın hakkı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su, doğalgaz faturalarında esnafa da indirim sağlanması gerektiğini belirtti

17 Nisan 2018 Salı 23:03
'İndirim esnafın hakkı'
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ELEKTRİK, su, doğalgaz faturalarında esnafa da indirim sağlanması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik faturalarında enerji fonu, TRT payı, tüketim vergileri, Katma Değer Vergisi (KDV), dağıtım bedeli, yuvarlama farkı olmak üzere tüketim bedeli hariç 6 ayrı kalemden, su faturalarında atık su bedeli, şube yolu bakım bedeli yani dağıtım bedeli, KDV, çevre temizlik vergisi olmak üzere tüketim hariç 4 ayrı kalemden ek ücret yansıtılıyor. Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı kanunla sanayi sicil belgesine sahip olan sanayicilerin elektrik faturasından kesilen yüzde 2’lik TRT payı kaldırıldı. Sokakları aydınlatan, kendi dükkanın önünü temizleyen, az sermaye ile istihdama katkıda bulunan esnaf da indirim teşviki hak ediyor. Düşük cirosu ile sigorta primi, faturası, borçları vs. ödemeye çalışan esnafın faturalardaki birçok kalemden muaf tutulması gerekiyor" dedi.
'AYRICALIK DEĞİL EŞİTLİK OLUR'
Ekonominin canlanması ve büyümenin sürdürebilir olması için esnafın da desteklenmesinin ayrıcalık değil eşitlik olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnafa verilen destek hiçbir zaman boşa gitmez. Esnaf da en az yatırımcı ya da sanayici kadar ekonomide önemli bir konumdadır. Çünkü ulaşım sektöründe, üretim ve imalatta, hizmet sektöründe her alanda esnaf vardır. Bu sebeple esnafın kredi desteği gibi destekler bir yana, en ufak çapta faturasındaki TRT payı gibi bedellerin kaldırılması dahi esnafı rahatlatacaktır. Bu ayrıcalık değil eşitliktir. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak esnafı düşük bütçesi ile zaten zorluyor. İndirim sağlandığında her sektörde esnaf bu indirim ile kendi dükkanına daha fazla yatırım yapıp, işlerini düzeltebilir. Kendisini geliştirecek yerlere harcama yapabilir. Esnafın desteklenmesi yalnızca esnafa değil ekonomiyi de ivme kazandırır. Ülkemizin büyümesinin sürdürülebilir olmasında esnafın payı küçümsenmemelidir. Anayasamızın 173. Maddesi'ndeki 'Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' ifadesine uygun teşvik ve desteklere esnafın her zaman ihtiyacı vardır" şeklinde konuştu.

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