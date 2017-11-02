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İmzalar atıldı! İşte yerli otomobili yapacak 5 babayiğit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili üretecek konsorsiyumda yer alan şirketleri resmen açıkladı. Ortak Girişim Grubunda; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yer alacak

İmzalar atıldı! İşte yerli otomobili yapacak 5 babayiğit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili üretecek konsorsiyumda yer alan şirketleri resmen açıkladı. Ortak Girişim Grubunda; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yer alacak

02 Kasım 2017 Perşembe 14:56
İmzalar atıldı! İşte yerli otomobili yapacak 5 babayiğit
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TÜRKİYE yerli otomobili için yola çıkılıyor.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan çağrıyı yaptı.  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunu yürüttü. 5 firma elini taşın altına koydu ve Ortak Girişim Grubu'nu oluşturdu. 60 yıllık rüya için imzalar bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Girişim Grubunda yer alan şirketleri açıkladı. Grupta, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding,  Turkcell ve  Zorlu Holding yer alacak.

Erdoğan babayiğitleri şu ifadelerle tanıttı: Hep babayiğitlerden söz ettik. şimdi size ortak girişim grubumuzda yer alan beş şirketimizi tanıtmak istiyorum.

ANADOLU GRUBU

İlki Anadolu Grubu'dur, bu grubumuz bünyesindeki 80'e yakın şirket ve 50 bin çalışanıyla ekonomiye çok önemli katkılarda bulunuyor. Anadolu Grubu'nun ' Türkiye'nin Otomobili' projesinde yer almasını isabetli buluyorum.

BMC GRUBU

İkinci babayiğidimiz, BMC Grubudur.  Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC de yarım asırlık geçmişe sahip. Şirket mülkiyeti 2014 yılında değişen BMC'nin vizyonunu da genişleterek, savunma sanayiinin yanında  Türkiye'nin Otomobili projesinde yer alma kararını memnuniyetle karşıladım. Katar ve Türk ortaklığı olan BMC grubu da bu katılımda bir babayiğidimiz.

KIRAÇA HOLDİNG

Üçüncü babayiğidimiz ise Kıraça Holding'dir, her ne kadar 20 yıl görünüyorsa da İnan Kıraç ile bir birikimi ifade ediyor. Kıraça Holding yenilikçiliğiyle kısa sürede sektörde hak ettiği yeri almıştır. Bu birikimin  Türkiye'nin Otomobili projesinde yer almasını çok çok önemli görüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum.

TURKCELL GRUBU

Dördüncü babayiğidimiz  Turkcell Grubu. Malum yazılımın ve yüksek teknolojinin önemi olduğu projede  Turkcell'in yer alması yapılan işin doğruluğuna işaret ediyorum. Ben bu kuruluşumuzu da tebrik ediyorum.

ZORLU HOLDİNG

Beşinci diğer babayiğidimiz  Zorlu Holding'tir. Zorlu, Denizli'den başladığı sanayi serüvenini tüm dünyaya yaymış bir başarı hikayesinin adıdır. Geniş bir alanda faaliyet yürüten  Zorlu Holding'in burada yer alması sahip olduğu büyük birikimle,  Türkiye'nin Otomobili projesi için önemli bir şanstır.

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Erdoğan: İlk yerli otomobile bedelini vermek şartıyla talibim
Erdoğan: İlk yerli otomobile bedelini vermek şartıyla talibim
Anahtar Kelimeler:
Bilim Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanEKONOMİ
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