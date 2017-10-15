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IMF: Türk ekonomisi hızlanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington'da basın toplantısı düzenledi

IMF: Türk ekonomisi hızlanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington'da basın toplantısı düzenledi

15 Ekim 2017 Pazar 22:03
IMF: Türk ekonomisi hızlanıyor
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KONUŞMASINDA, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret eden Thomsen, tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF'nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti. Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF'nin Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,9'a yükselttiğini hatırlattı. Thomsen, "Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu" değerlendirmesini yaptı.
BEKLENTİLERİ YÜKSELTMİŞTİ
IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltmişti. Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşımıştı.

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