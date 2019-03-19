IMF onayladı! 11 milyar dolar...

IMF, Arjantin ile yapılan standby anlaşmasının üçüncü gözden geçirmesini tamamladı.

Buenos Aires'te üçüncü gözden geçirme için temaslarda bulunan IMF heyeti, görüşmelerin ardından 10,87 milyar dolar tutarındaki kredi diliminin serbest bırakılmasını onay verdi.

56,3 milyar dolar büyüklüğündeki standby anlaşmasının bu üçüncü diliminin Arjantin'e ödenmesi için IMF İcra Kurulu'nun da onay vermesi gerekiyor.