IMF'den Türkiye için dikkat çeken açıklama!

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Türkiye ile herhangi bir gizli görüşme yapmadıklarını açıkladı.

IMF'den Türkiye için dikkat çeken açıklama!
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ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ile IMF arasında gizli görüşmeler yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Thomsen, "Hiçbir gayri resmi, gizli görüşme yok" dedi.

THOMSEN, TÜRKİYE YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Thomsen, bugünkü basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'yle, bu ülkeye mali yardımın sağlanması konusunda gizli görüşmelerin yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıtında, "Hiçbir gayri resmi, gizli görüşme yok" dedi.

Ankara ile tüm görüşmelerin, IMF'nin üye ülkelerin ekonomilerine yönelik yaptığı sıradan gözlem çerçevesi içinde yapıldığını belirten Thomsen, Türkiye yönetimine, makroekonomik istikrarın sağlanması adına Merkez Bankası'na tam bağımsızlık sağlama çağrısında bulundu.

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