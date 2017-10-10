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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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IMF'den ikinci açıklama geldi! 'Türk ekonomisi...'

IMF Araştırma Bölümü Direktör Yardımcısı Milesi-Ferreti, "Türk ekonomisi esasen geçen yılın son ve bu yılın ilk çeyreğinde çok çok güçlü toparlandı. Bu güçlü büyüme pozitif revizyonun temel nedeni. Türk ekonomisi, sadece ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaştı" dedi

IMF'den ikinci açıklama geldi! 'Türk ekonomisi...'

IMF Araştırma Bölümü Direktör Yardımcısı Milesi-Ferreti, "Türk ekonomisi esasen geçen yılın son ve bu yılın ilk çeyreğinde çok çok güçlü toparlandı. Bu güçlü büyüme pozitif revizyonun temel nedeni. Türk ekonomisi, sadece ikinci çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaştı" dedi

10 Ekim 2017 Salı 19:38
IMF'den ikinci açıklama geldi! 'Türk ekonomisi...'
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ULUSLARARASI Para Fonu (IMF) Araştırma Bölümü  Direktör Yardımcısı Gian Maria Milesi-Ferreti, kuruluşun Türkiye'ye yönelik  beklentilerindeki pozitif revizyonun ekonominin "çok güçlü şekilde  toparlanmasına" bağlı olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi, sadece ikinci  çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme  oranına ulaştı." dedi.   

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun (DEG) Ekim 2017 sayısına  ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya IMF Başekonomisti ve Araştırma  Bölümü Direktörü Maurice Obstfeld, Araştırma Bölümü Direktör Yardımcısı Gian  Maria Milesi-Ferretti ve Birim Müdürü Oya Celasun katıldı.  

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Toplantıda, Obstfeld, küresel ekonomide ve belli başlı ülkelerdeki son  gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunduktan sonra soru-cevap bölümüne  geçildi.  
 
Milesi-Ferreti, AA muhabirinin, Türkiye'nin büyüme beklentilerinde  yapılan pozitif revizyonlara ilişkin sorusu üzerine, ülke ekonomisinin son  dönemde çok güçlü bir toparlanma kaydettiğini vurgulayarak, "Türk ekonomisi  esasen geçen yılın son ve bu yılın ilk çeyreğinde çok çok güçlü toparlandı. Bu  güçlü büyüme pozitif revizyonun temel nedeni. Türk ekonomisi, sadece ikinci  çeyreğin sonunda elde ettiği üretimle bile 2017 için oldukça yüksek bir büyüme  oranına ulaştı." değerlendirmesini yaptı. 
 
Ülke ekonomisinin güçlü büyüme başarısında petrol fiyatlarındaki genel  düşüşün ve olumlu piyasa ortamının önemli rol oynadığını belirten Milesi-Ferreti,  bununla birlikte cari açık ve enflasyon sorunlarının devam ettiğini söyledi.   
 
Milesi-Ferreti, söz konusu sorunların daha zor piyasa koşullarıyla  karşılaşması halinde Türkiye'nin işini zorlaştırabileceğini öne sürerek, "Bu  nedenle, politikaların bir noktada bu dengesizlikleri çözmesi ve makroekomik  ayarları daha dengeli hale getirmesi gerekiyor." dedi.
 
IMF, bugün yayımlanan DEG raporunda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme  beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e  yükseltmişti.
 
Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik,  DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve  Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde  4,5'e taşımıştı.
 

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ımf den ikinci açıklama geldi türk ekonomisi 039
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