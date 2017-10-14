IMF'den flaş Türkiye açıklaması!

THOMSEN, IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde Washington’da basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, küresel ekonominin genel olarak iyi durumda olduğuna işaret eden Thomsen, tüm üye ülkelerin toparlanma sürecinin iyi kullanılmasının IMF'nin en önemli mesajı olduğunu kaydetti.

Thomsen, Avrupa ülkelerinin güçlenmeyi sürdürdüğünü vurgularken, IMF'nin Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,9'a yükselttiğini hatırlattı.

Thomsen, “Türk ekonomisinde bu yıl geçen seneye kıyasla dikkate değer bir hızlanma görüyoruz. Bunda baz etkisinin yanı sıra hükümetin ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı genişlemeci politikalar etkili oldu.” değerlendirmesini yaptı.

IMF, hafta başında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini sırasıyla yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e ve yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükseltmişti.

Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değişiklik, DEG raporundaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve Gelişen Avrupa" grubuna yönelik 2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taşımıştı.