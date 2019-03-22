IMF'den Fed'e destek

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice, IMF'in ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik belirsizlik karşısında ihtyatlı bir adım olarak faiz artırımlarını askıya alma kararını desteklediğini bildirdi. Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rice, "ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu global belirsizlik sayısı dikkate alındığında, Fed'in Federal Fon faiz oranında gelecekteki değişiklikleri belirlemek konusunda sabırlı olma kararını destekliyoruz. Fed'in verilere bağlı hareket etme prensibine ve açık iletişime uymayı sürdürmesinin piyasalarda herhangi bir bozulmanın minimize edilmesine ve yardım edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.