İmar barışında hesap değişti otellere para iadesi yapılacak

OTELLER, hastaneler, fabrikalar, imalathaneler için imar barışında hesap değişti. Ödemesini yapanlara fazla kısmın iadesinin yolu açıldı. Uzmanlar düzeltme sonrası 500 civarında büyük turizm tesisinden 200 milyon lira gelir elde edileceğini belirttiler.

Hürriyet'ten Aysel Alp’in haberine göre önceki hesaplamada, iskâna aykırı alanı 2 bin metrekare olan 36 bin metrekarelik bir otel 38 bin metrekare üzerinden çıkarılan rakamla 8.3 milyon lira yatırıyordu. Yeni hesaplama yöntemine göre bu otel 436 bin lira ödeyip barışabilecek. Bu düzenleme öncesi ödeme yapanlara aradaki fark iade edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışında yapı kayıt belgesi bedelinde hesaplama yöntemini ticari kuruluşlar için değiştirmesinin ardından turizm tesislerinin başvuru yağdıracağı tahmin ediliyor.

Yeni hesaplama ile kim ne kadar kazanacak

Uzmanlar, hesaplama yöntemindeki değişimi 1000 yataklı bir otel için şu örnekle anlattılar: "Arsasının metrekare değeri 1000 lira, iskânlı alanı 36 bin metrekare ve iskâna aykırı alanı da 2 bin metrekare olan bir otelin, düzenleme öncesi hesabı sanki tümü kaçakmış gibi 36 bin metrekareyi de dahil ederek 38 bin metrekare üzerinden hesaplanıyordu. Bu tesisin barışmak için 8 milyon 300 bin lira yatırması gerekiyordu. Şimdi ise 436 bin lira ödemesi yeterli olacak."

Çok sayıda başvuru olacak

Uzmanlar, 500 civarında büyük turizm tesisi bulunduğunu, bunların ortalama 400 bin lira ödeyecekleri varsayımı altında, imar barışına toplamda 200 milyon lira katkı yapacaklarını hesapladılar. İrili ufaklı 11 bin turizm tesisinin yüzde 99'unun mutlaka iskâna aykırı durumları olduğunu belirten uzmanlar, otellerin bazılarının çamaşırhaneyi dükkan, bazılarının çalışan yatakhanesini oda yaptığını dolayısıyla düzeltme sonrası küçüklerin de başvuru yağdıracağı tahmin ediliyor.

İade ödemesi nasıl yapılacak

Yapı Kayıt Belgesi Usul ve Esasları Tebliği'nde yapılan değişiklikle, yapı kayıt belgesi bedelini fazla ödeyenlere de iade yolu açıldı. Buna göre fazla kısmın iadesi için yapının bulunduğu şehirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın il müdürlüğüne başvuru yapılacak. Yapının müdürlükçe incelenmesinin ardından düzeltme formu doldurularak iade edilecek tutar belirlenecek. Düzeltme formu ve yapı sahibinin dilekçesi il defterdarlığına gönderilecek. Tebliğde yapı kayıt belgesi bedelini eksik ödeyenlere de e-Devlet üzerinden düzeltme fırsatı getirildi.