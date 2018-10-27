İmar Barışı süresi uzatılıyor! İşte yeni tarih

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

BAKAN DEĞERLENDİRECEĞİZ DEMİŞTİ

25 Ekim Perşembe günü Dijital Şehircilik Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na başvuru sürecinin uzatılması hakkında, "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." demişti.

6 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU

İmar Barışı'na şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli toplandı.