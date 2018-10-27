ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.
BAKAN DEĞERLENDİRECEĞİZ DEMİŞTİ
25 Ekim Perşembe günü Dijital Şehircilik Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na başvuru sürecinin uzatılması hakkında, "31 Ekim'de başvuru süreci bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Böyle bir talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor." demişti.
6 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU OLDU
İmar Barışı'na şuana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyar kadar da başvuru bedeli toplandı.
İmar Barışı süresi uzatılıyor! İşte yeni tarih
Bakanlık kaynakları, daha önce 31 Ekim'de sona ereceği açıklanan İmar barışı başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının planlandığını duyurdu
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, 31 Ekim'de başvuru süresi dolacak olan İmar Barışı'nın, 31 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.