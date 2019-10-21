"İmar Barışı'nda toplanan para ne kadar?" sorusuna Bakan'dan yanıt
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'nda toplanan para ne kadar?" sorusuna yanıt verdi. Kurum, 3 milyon 599 bin 867 adet yapı kayıt belgesi başvurusu yapıldığını ve toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme alındığını açıkladı.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2018 yılında yapılan imar affı düzenlemesinden yararlanan kişi sayısını ve yapı kayıt belgesi verilen kaçak yapıları sorduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi.Kurum, İmar Barışı kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı başvuru sahipleri tarafından beyan edilen yapılar için 08.06.2018 - 28.08.2019 tarihleri arasında toplamda 3 milyon 599 bin 867 adet Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapıldığı bilgisini verdi. Kurum, toplamda 23 milyar 523 milyon 609 bin 133 lira ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.
"İSTATİSTİKİ VERİ BULUNMAMAKTADIR"
Kurum'dan gelen cevapta Gürer'in 'Bu binalardan deprem dayanıklılığı test edilen var mıdır?' sorusu işe şu şekilde yanıt buldu:"Yapı Kayıt Belgesi başvuru sisteminde taşınmazların mülkiyet durumuna ilişkin 'özel mülkiyet' ve 'Hazine mülkiyeti' olarak iki seçenek bulunduğundan, afete maruz kalabilecek bölgelerde, orman arazisinde, kıyı, mera alanlarında, milli parklar, kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin özel alanlarda ve dere yataklarında kalan yapılar için hangi alanda kaldığı belirtilmeksizin 'Hazine mülkiyeti' seçildiğinden belirtilen alanlardaki yapı kayıt belgesi başvurularının sayısına ilişkin sistemde istatistiki veri bulunmamaktadır."
40 MİLYAR LİRA BEKLENİYORDU
Başvurular 8 Haziran 2018'de başlamış, 31 Ekim 2018'de sonlandırılması planlanan uygulama Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki uygulamada yaklaşık 40 milyar lira gelir beklendiğini açıklamıştı.
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