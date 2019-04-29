‘İLKSAN emin ellerde’

İLKOKUL Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 8. Dönem 3. Olağan Temsilciler Kurulu 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Alanya’da bulunan İLKSAN Ananas Otel’de yapıldı. Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İLKSAN Yönetim ve Denetleme Kuruluna şeffaf ve adil çalışmaları, İLKSAN üyelerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Geylan ayrıca toplantıya katılan sendikalara da teşekkür ederken, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen’in, 283 bin üyesi bulunan İLKSAN’ın temsilciler kurulu toplantısına katılmamasını eleştirdi. Geylan, "Yetkili olan bir sendika böylesine önemli bir toplantıyı hiç temsilci göndermiyor. Neden? Siyasi ve ideolojik gözlüklerle konuya bakan, başarıyı kıskanan, kamuoyunu gerek yalan üzerine kurulu söylemleri gerekse bastırdıkları afişlerle aldatmaya çalışan bu yapı, keşke toplantıda olsaydı da, eteklerindeki taşları döküp, cevabını en doğru ve en net ağızlardan alsaydı. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış düsturunu geride bırakıp, bu kez güreşten kaçma yöntemini hayata geçiren bu sendikayı, gerçekleri duyması için İLKSAN toplantısında görmek isterdik" dedi.

‘İLKSAN’I SOYMAK İSTEYENLERE GEÇİT VERMEDİK’

Geylan, eksi 3 milyon TL borçla devralınan İLKSAN’ın bugün kasasında 8 milyon TL nakit parası bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "1993 yılından 1996 yılına kadar kayyum marifetiyle yönetilen İLKSAN, 1996 yılından itibaren Türk Eğitim-Sen delegeleri tarafından yönetilmeye başlandı. Türk Eğitim-Sen delegeleri seçimleri kazandığında, İLKSAN’ın yaklaşık 3 milyon TL borcu bulunmaktaydı. Türk Eğitim-Sen delegeleri İLKSAN’ın öyle şeffaf ve adil yönetti ki, bugün kasasında Hacettepe Üniversitesi uzmanlarının 2018 yılına dair raporuna göre 8 milyon TL artı değere ulaşmış durumda. İLKSAN ülkemizin en güzide ve güvenilir sandıklarından biri haline gelmiştir. Bu başarıyı görmezden gelmek mümkün değildir. Siyasi ve ideolojik kaygı gütmeyen herkes, İLKSAN’ın dününü ve bugününü çok iyi karşılaştırabilir. 1996 yılından önce emeklilere ikramiyelerini bir, iki yıl sonra ancak ödeyebilen İLKSAN, bugün emekli olanlara iki günde parasını verebilmektedir. Dolayısıyla elbette İLKSAN bizim gurur kaynağımızdır. Ne çaldık, ne çaldırdık. İLKSAN’ı soymak isteyenlere geçit vermedik. Türk Eğitim-Sen varsa güven vardır. İLKSAN emin ellerde. Alnımız ak, başımız dik. Sağ olun, var olun."



‘ÖNERİ VE YAPICI ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ’

İLKSAN’ın yaptığı sosyal yardımlarla da fark yaratan bir kuruluş haline geldiğini bildiren Geylan, "İLKSAN son iki yılda 92 bin üyesine 1 milyar 310 milyon TL karşılıklı ya da karşılıksız sosyal yardımda bulunmuştur. Bu her babayiğidin harcı değildir” diye konuştu. İLKSAN yönetimine yönelik birtakım eleştiriler olduğunu, bunun büyük kısmının sübjektif değerlendirmelerden oluştuğunu söyleyen Geylan, "Eksiklikler olabilir. Bu eksiklikleri gidermek ve İLKSAN’ın daha güçlü olması için her türlü öneri ve yapıcı eleştiriye açığız” dedi.

‘ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İVEDİLİKLE ÇIKARILMALI’

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er’e de çağrıda bulunan Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun zaman kaybedilmeden çıkarılmasını istedi. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılırken 657 Sayılı DMK’dan kaynaklanan haklarımızın elimizden alınmaması gerektiğini dile getiren Geylan, "Bu kanun taleplerimiz doğrultusunda kazanılmış haklarımız kaybedilmeden çıkarılmalıdır" dedi. Kanunda sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere teşvik getirilmesi, kariyer basamakları düzenlemesi ile eğitim çalışanlarına şiddete yönelik ağır cezai müeyyideler getirilmesi konularının mutlaka yer alması gerektiğini ifade eden Geylan, kariyer basamakları düzenlenirken, öğretmenlerin sınava tabi tutulmaması, 10 yılını dolduran öğretmenlere uzman, 20 yılını dolduran öğretmenlere baş öğretmen unvanı verilmesini de istedi.

