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'İlk üçte olacağız'

Kredi kuruluşlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz koşacağız, onlar kovalayacak. Yıllık büyümede ilk üçte olacağız. Bu yarışta biz de varız" dedi

'İlk üçte olacağız'

Kredi kuruluşlarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz koşacağız, onlar kovalayacak. Yıllık büyümede ilk üçte olacağız. Bu yarışta biz de varız" dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 20:27
'İlk üçte olacağız'
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili siyasi kararlar aldığını belirterek, "Üçüncü çeyrekte büyümede dünyada bir numara olduk. İnşallah yılsonu itibarıyla büyük ihtimalle ya bir oluruz, ya iki, ya üç. Ortalamada kesinlikle 7'nin üzerinde oluruz. Biz koşacağız, onlar kovalayacak. Kararlıyız, inançlıyız ve bu yarışta varız" dedi. 
'GÜVEN ÜLKEMİZE ÇEKİYOR'
Adalet Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Adaletle ekonomi arasında yakın ilişki var. Hukuk devletinin çalışmadığı yerlerden ciddi yatırımcılar, girişimciler uzak durur. Bize yatırımcı, 'İşte yargıda şöyle, şöyle oluyor. Burada bize bir garanti verebilecek misiniz?' diye sorar, biz de 'Herhangi bir yanlışınız olmadıktan sonra, tabi ki veririz. Sizler benim vatandaşlarım neye tabiyse aynı şeye tabisiniz' deriz. Bu güven onları ülkemize çekiyor.
'PARA CİVA GİBİDİR'
Paranın civa gibi olduğunu söyleyen ve sadece kâra değil, aynı zamanda güvene ve istikrara doğru kendine en uygun yeri bulup ve oraya gideceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Adaletin bozulduğu yerde ekonomiyi, ekonominin çöktüğü yerde adaleti ayakta tutmak fevkalade zordur. Türkiye geçtiğimiz 15 yılda ekonomisini üç kattan fazla büyütmüşse, bunda hukuk devletini tavizsiz işletme konusundaki hassasiyetimizin çok büyük payı vardır. Ekonomiyle ilgili günümüzdeki kriterlerin ve açıklanan değerlendirme sonuçlarının kesinlikle adil olmadığı bir gerçektir. Türkiye olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kalmış bir ülkeyiz."
'YATIRIMLARINI BÜYÜTME İSTİŞARESİ YAPTILAR'
"Özellikle 2013'ten itibaren bu tür kuruluşlar ülkemizi batırmak, bitirmek, yerle yeksan etmek için adeta ellerinden geleni yapıyorlar. Ama nafile. Görüldüğü gibi biz dimdik ayaktayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımlarımızla, büyümemizle, ihracatımızla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. İşte Fransa'daydık. Orada Türkiye'deki Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) muadili bir kurum olan MEDEF'le bir toplantı yaptık. Hepsi mevcut yatırımlarını nasıl büyüteceklerini istiare etti. Çünkü Türkiye'de güven var. Zengin kaynakların o fakir bekçileri olmanın ötesinde kıymet verilmeyen insanlar bugün hâlâ Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından makus talihlerini değiştirecek yatırımcılar bekliyor. Dünyanın geri kalanından, olabilecek en ucuz fiyata aldığı ürünleri diğer tarafa on kat karla satan bir ekonomik sistem eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Gizli, açık tehditlerle adeta haraca bağlanan ülkeler ve toplumlar bu çarpık düzeni finanse etmeyi zorlanıyor" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
KrediRecep Tayyip ErdoğanYarış
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