İlk 'endüstri bölgesi' Trabzon'da kurulacak

ÜRETİM Reform Paketi kapsamında taşınacak sanayi sitesi sayısı afyonkarahisar’ın da eklenmesiyle 11’e çıktı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi sitelerinin taşınmasının sadece fiziksel bir taşınma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun aynı zamanda bir teknolojik dönüşüm olduğunu ve verimliliğin artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Özlü, 5 ayrı yerde kurulması planlanan endüstri bölgelerine Trabzon’dan başlayacaklarını belirterek, yeni bir zeytin yasası için zeytincilerden çalışmalarını yapıp getirmelerini beklediklerini bildirdi.Bakanı Faruk Özlü, üretim reform paketinden çıkarılan zeytinliklere ilişkin yeni bir düzenleme için zeytincilerden gelecek görüşü beklediklerini söyledi. Özlü, Çandarlı’da kurulması planlanan endüstri bölgesi nedeniyle gündeme gelen zeytinliklere ilişkin olarak “Zeytincilerle bir çalışma yapıp getirmeleri konusunda anlaştık. Çalışıp bir taslak metin getireceklerini söylediler, şimdi zeytincilerden gelecek görüşü bekliyoruz. Bir çalışma yapıp getireceklerdir” dedi.Türkiye’nin beş ayrı bölgesinde kurulacak endüstri bölgelerine Trabzon’dan başlayarak bunları tek tek hayata geçireceklerini açıklayan Özlü, Trabzon ve Filyos’ta herhangi bir zeytinlik alanın bulunmadığına dikkat çekti. Endüstri bölgelerinin Trabzon, Ceyhan, Kuzey Ege’de Çandarlı, Batı Karadeniz’de Filyos ve Karasu’da kurulması planlanıyor.

AFYONKARAHİSAR EKLENDİ

Faruk Özlü, ilk etapta taşınacak 9 ilde 10 sanayi sitesine Afyonkarahisar’ın da eklendiğini belirterek şehir merkezlerinden taşınacak sanayi sitesi sayısının 11’e çıktığını açıkladı. Sanayi sitelerinin taşınmasının sadece fiziksel bir taşınma olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Özlü, şunları söyledi:“Bu taşınma aynı zamanda teknolojik bir dönüşümü de içerecek. Yeni sanayi sitelerinde, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmelerini isteyeceğiz. Buralar çevreye duyarlı olacaklar, yağmur sularını toplayıp depolayıp sulamada kullanmalarını isteyeceğiz. 300 metrekare büyüklükte üretim yapılabilir yerler olacak. Modern yapılar olacak. Ekonomik ölçekte daha verimli çalışacaklar. Beklentimiz 135 sanayi sitesinin taşınması. Sanayi sitelerinin taşınması verimliliği artıracak, teknolojik dönüşümü sağlayacak, çevreye ve doğaya saygılı bir mekan oluşacak.”Taşınacak sanayi siteleri arasında, Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa,Tokat ve Afyonkarahisar’da bulunan 11sanayi sitesi bulunuyor.

5 İLDE TEKNİK KOLEJ KURULACAK

Bakan Özlü, üretim reform paketi kapsamında 5 ilde teknik kolej kurulacağını belirterek, bu konuda da Milli eğitim Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü bu okulların müfredatlarının özel olacağını ve OSB’ler tarafından yönetileceğini söyledi.